Taylor Swift ( sprawdź! ) to obecnie jedna z największych, o ile nie największa gwiazda muzyki na świecie.

Wokalistka od dłuższego czasu podbija listy przebojów, serwisy streamingowe (rekordy Spotify i Apple Music, była tam najpopularniejszą artystką), kina, a przede wszystkim ruszyła w gigantyczną, najbardziej dochodową w historii trasę koncertową na świecie (już teraz przyniosła miliard dolarów wpływów z samych biletów).

Wokalistka została okrzyknięta człowiekiem roku magazynu "TIME", wygrywając m.in. z Władimirem Putinem, lalką Barbie i Karolem III.

Rozpoczęta w marcu 2023 r. trasa "The Eras Tour" ma potrwać do grudnia 2024 r. W jej ramach Amerykanka po raz pierwszy przyjedzie do Polski - zaplanowano w sumie aż trzy koncerty na PGE Narodowym w Warszawie - 1, 2 i 3 sierpnia. Tym samym Taylor stanie się pierwszą gwiazdą w historii, która da w tym miejscu trzy występy z rzędu.

Taylor Swift i nowa płyta "The Tortured Poets Department". Kiedy premiera?

Podczas niedzielnej gali Grammy wokalistka ogłosiła szczegóły swojej 11. płyty. Album nosi tytuł "The Tortured Poets Department". Premierę wydawnictwa wyznaczono na 19 kwietnia. Ruszył już preorder.



Podczas uroczystości Taylor zdradziła, że informacje o nowej płycie trzymała w sekrecie przez dwa lata.

Na razie ujawniono okładkę. Na czarno-białym zdjęciu wykonanym przez Beth Garrabrant możemy zobaczyć Taylor Swift leżącą w pościeli na łóżku.

Wiadomo też, że "The Tortured Poets Department" zawierać będzie 16 piosenek, a bonus track "The Manuscript" dostępny będzie tylko na wydaniach fizycznych.