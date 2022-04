Za muzykę odpowiedzialny jest Jan Benedek, a słowa tradycyjnie napisał Muniek Staszczyk. "Ja Ciebie kocham" (sprawdź!) to zapowiedź albumu "Hau! Hau!", którego premiera zaplanowana jest na 22 kwietnia. Wcześniej poznaliśmy single "Pochodnia" ( posłuchaj! ), z udziałem Kasi Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, oraz "Ponura żniwiarka" ( sprawdź! ).

"'Ja Ciebie kocham' był pierwszym kawałkiem jaki powstał z myślą o albumie 'Hau! Hau!' i jest utworem, który go otwiera. Wiosną 2020 roku jeździłem samochodem po opustoszałych, pandemicznych ulicach Warszawy, po czym wróciłem do domu i w kilka minut napisałam ten tekst do muzyki Janka, którą dostałem kilka dni wcześniej" - opowiadał Muniek.

"Uwielbiam ten numer, to jest 100% T.Love w T.Love. Słychać w nim echa kapel, które nas inspirowały na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Klip w reżyserii Jacka Kościuszko z Pawłem Wilczakiem w roli głównej oddaje nastrój współczesnych, ciężkich czasów" - dodał.

W 2022 roku zespół T.Love obchodzi 40. rocznicę istnienia! "Ale wisienki na tym torcie będą dwie, bo dokładnie w tym roku przypada też 30-lecie powstania ikonicznego w polskiej kulturze lat 90. albumu 'King'" - zapowiadają muzycy.



Przypomnijmy, że muzycy niedługo po nagraniu "Kinga" zawiesili działalność. Co sprawiło, że ponownie zaczęli grać razem? "W 1992 roku wszyscy byliśmy młodzi, bezkompromisowi i każdy miał swoje ambicje. Odchodząc od T.Love czułem się, jakbym porzucał własne dziecko, bo tak traktowałem tamten materiał. Rany się powoli zabliźniały... ale wejście drugi raz do tej samej rzeki to jest duża sprawa. Nasze pierwsze dzieło z Muńkiem, 'Pocisk miłości', okazało się rewolucyjne na tamte czasy, więc tym bardziej to wszystko, co działo się potem było po prostu bolesne" - opowiada Janek Benedek.



"Kiedy Muniek zaproponował mi powrót, miałem więc mieszane uczucia - z jednej strony to jest okazja, żeby zrobić coś naprawdę ekstra, bo wiadomo, że nam wychodzą dobre piosenki - i to jest bardzo mocne poczucie, obaj zdajemy sobie z tego sprawę, a z drugiej myślisz - co to będzie?! Niebezpieczna sprawa (śmiech), ale... jest dobrze" - dodaje.



Muniek zdradził natomiast, jak doszło do powstania płyty "Hau! Hau!". "Wszystko zaczęło się od tego, że Janek wrzucił mi do skrzynki pocztowej CD-ka z pięcioma swoimi kompozycjami i 'odezwą do narodu' (śmiech), którą nagrał z podkładem sprzężonej gitary elektrycznej: 'Munio, nie będziemy przecież popełniali zbiorowego samobójstwa, trzeba powstać z kolan i coś zrobić, mimo tego albo dlatego, że jest jak jest'. Jak było, wszyscy pamiętamy. Każdy siedział zamknięty w domu i coraz bardziej zapadał się w sobie" - mówi.



