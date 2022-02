Szwedzka premier Magdalena Andersson ujawniła, że jest wielką fanką grupy System Of A Down.

Przemawiając w nowym wywiadzie dla krajowej stacji radiowej Bandit Rock, Andersson została zapytana m.in. o swoje gusta muzyczne.

"Jeśli chodzi o rock, to System Of A Down" - powiedziała gospodarzom programu.

Pani premier zapytana została czy często słucha grupy Serja Tankiana w domu.

"Tak, absolutnie, puszczamy ich nawet na imprezach!" - odpowiedziała.

Przyznała jednak, że nigdy nie jest odpowiedzialna za dobór muzyki podczas przyjęć i spotkań towarzyskich. Pozostawia to mężowi.

"Bez względu na rodzaj przyjęcia, mój mąż przejmuje kontrolę" - powiedziała Andersson.

Andersson nie jest jedynym politykiem z interesującym gustem muzycznym. W 2018 roku premier Islandii Katrin Jakobsdottir stworzyła specjalną playlistę, na której znalazły się hity Kate Bush, Petera Gabriela, Robyn, Kendricka Lamara, Young Fathers i Sigrid.

System Of A Down - kim są?

Amerykański kwartet z ormiańskimi korzeniami rozpoczął działalność w połowie lat 90. Do największych przebojów zespołu należą "Aerials", "Toxicity", "A.T.W.A.", "Chop Suey!" i nagrodzony Grammy "B.Y.O.B.".

Dorobek System Of A Down to pięć płyt studyjnych, które sprzedały się w ponad 40-mln nakładzie - dwie ostatnie "Mezmerize" i "Hypnotize" ukazały się w kilkumiesięcznym odstępie w 2005 roku.

Potem jednak zespół zawiesił działalność, a muzycy skupili się na swoich projektach. Wokalista Serj Tankian nagrał od tej pory cztery solowe albumy, gitarzysta i wokalista Daron Malakian oraz perkusista John Dolmayan stworzyli zespół Scars on Broadway, a basista Shavo Odadijan współpracował z RZA z Wu-Tang Clan przy projekcie AcHoZeN.

W tym momencie grupa często gra koncerty, ale raczej nie ma szans na nową płytę zespołu.



Dyskografię Takiana zamyka EP-ka "Elasticity" z 2021 roku. Daron Malakian wydał e 2018 roku pod szyldem Scars On Broadway album "Dictator".