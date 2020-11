System Of A Down na pomoc Armenii: Nowe utwory "Protect the Land" i "Genocidal Humanoidz"

Grupa System of A Down po 15 latach wypuściła dwa premierowe nagrania. Zysk ze sprzedaży utworów "Protect the Land" i "Genocidal Humanoidz" trafi na konto Armenia Fund.

Serj Tankian jest wokalistą grupy System Of A Down /Rodin Eckenroth /Getty Images

Amerykański kwartet z ormiańskimi korzeniami rozpoczął działalność w połowie lat 90. Do największych przebojów zespołu należą "Aerials", "Toxicity", "A.T.W.A.", "Chop Suey!" i nagrodzony Grammy "B.Y.O.B.".

System Of A Down B.Y.O.B.

Dorobek System Of A Down to pięć płyt studyjnych, które sprzedały się w ponad 40-mln nakładzie - dwie ostatnie "Mezmerize" i "Hypnotize" ukazały się w kilkumiesięcznym odstępie w 2005 roku.

Potem jednak zespół zawiesił działalność, a muzycy skupili się na swoich projektach. Wokalista Serj Tankian nagrał od tej pory cztery solowe albumy, gitarzysta i wokalista Daron Malakian oraz perkusista John Dolmayan stworzyli zespół Scars on Broadway, a basista Shavo Odadijan współpracował z RZA z Wu-Tang Clan przy projekcie AcHoZeN.

System Of A Down Toxicity

SOAD powrócił do aktywnego koncertowania w listopadzie 2010 r. Zespół odwiedził też Polskę - zagrał w Atlas Arenie w Łodzi w 2013 r., był też jedną z gwiazd Impact Festival 2017 w Krakowie. Z powodu pandemii koronawirusa odwołano zaplanowany na 30 czerwca koncert w Tauron Arenie Kraków.

Teraz zespół wypuścił dwa premierowe nagrania po 15-letniej przerwie. Zysk ze sprzedaży utworów "Protect the Land" i "Genocidal Humanoidz" trafi na konto Armenia Fund.

"Mówią o straszliwej i poważnej wojnie, która toczy się w naszych kulturowych ojczyznach Arcachu [Górskim Karabachu] i Armenii" - podkreślają muzycy, którzy na każdym kroku podkreślają swoje ormiańskie dziedzictwo (jedynie Shavo urodził się na terenie ówczesnej Armeńskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, w wieku 5 lat z rodziną wyemigrował do USA).

System Of A Down Protect The Land

Przypomnijmy, że pod koniec września w Górskim Karabachu wybuchła kolejna odsłona konfliktu zbrojnego pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Ten pierwszy kraj oskarża Turcję oraz bojowników z Syrii o wspieranie działań Azerbejdżanu.

Muzycy SOAD deklarują, że finansowe wsparcie zostanie przekazane dla osób "dotkniętych ohydnymi czynami z rąk skorumpowanych reżimów Alijewa [Ilham Alijew, prezydent od 2003 r.] w Azerbejdżanie i Erdogana [Recep Tayyip Erdoğan, prezydent od 2014 r., wcześniej wieloletni premier] w Turcji".