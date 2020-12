Wokalista zespołu System of a Down wydaje solową płytę. Kiedy premiera?

Serj Tankian jeszcze niedawno miał nadzieję, że napisane przez niego nowe utwory doprowadzą do reaktywacji System of a Down i pojawią się na nowej płycie tego kalifornijskiego zespołu. Wspólne granie po 15 latach przerwy szybko jednak ujawniło, że muzycy są ze sobą tak bardzo skłóceni, że na dłuższą metę nie potrafią działać. Tankian postanowił więc działać samodzielnie, ale wysłał przy tym sygnał do swoich kolegów, że są dla niego ważni.

Zespół System Of A Down. Od lewej: Serj Tankian, Daron Malakian, John Dolmayan i Shavo Odadjian /Lester Cohen /Getty Images

Muzyk w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" zapowiedział, że jego solowy zestaw rockowych piosenek zostanie wydany w lutym 2021 r.

Minialbum, na którym znajdzie się pięć nowych piosenek, pojawi się kilka miesięcy po tym, jak muzycy System of a Down jesienią 2020 niespodziewanie zeszli się w studiu i nagrali dwa utwory - "Protect The Land" i "Genocidal Humanoidz".

Zrobili to, by nagłośnić sprawę wojny w Górskim Karabachu i zebrania pieniędzy dla Ormian, którzy - ich zdaniem - najbardziej ucierpieli w wyniku tego konfliktu. Stało się to za sprawą największego patrioty w zespole złożonym z muzyków ormiańskiego pochodzenia - perkusisty Johna Dolmayana.

Nagranie tych dwóch utworów obudziło w fanach System of a Down nadzieje na reaktywację tej grupy. Tak się jednak nie stanie, przynajmniej na razie. Muzycy - póki co, nie pojednają się i nie wydadzą kolejnej wspólnej płyty.

Serj Tankian zdecydował więc, że będzie działał samodzielnie, ale nie ukrywa, że utwory, które zamierza umieścić na solowym minialbumie powstały wiele lat temu, przy udziale pozostałych członków zespołu. "Postanowiłem sam je dokończyć i wydać. Są to naprawdę ciekawe i piękne utwory - przechodzą od ciężkiej muzyki w stylu Systemu do ballad z wykorzystaniem fortepianu, aranżacji smyczkowych i tym podobnych" - zachwala Tankian.