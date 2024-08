W początkowych latach The Beatles , John Lennon był niekwestionowanym liderem, emanującym pewnością siebie, która porywała pozostałych członków zespołu. Paul McCartney , choć równie utalentowany, podziwiał charyzmę Lennona. Dlatego "Nowhere Man" z albumu "Rubber Soul" był dla niego zaskoczeniem - Lennon porzucił swój pewny wizerunek, ukazując zwątpienie i zagubienie.

Lennon, mimo swojej zwyklej pewności siebie, potrafił być zaskakująco wrażliwy. W utworze "If I Fell" śpiewał o lęku przed zranieniem w miłości, ale "Nowhere Man" to zupełnie inna historia - to intelektualna refleksja nad zagubieniem i brakiem celu, skierowana do samego siebie. Choć podobny ton można usłyszeć w "I'm a Loser", "Nowhere Man" idzie głębiej, niosąc ze sobą nadzieję na lepszą przyszłość.