Doda podczas Festiwalu w Opolu miała wystąpić pierwszego dnia imprezy, czyli 9 czerwca, podczas koncertu "Wielka Gala - Od Opola do Opola".

Jednak obecnie jej występ stanął pod sporym znakiem zapytania. Wszystko ze względu na sytuację, która miała miejsce podczas pierwszych próby wokalistki. Doda miała zostać skandalicznie potraktowana przez reżysera koncertu.

"Toksyczna atmosfera. Nie wiem, czy dam radę wystąpić".

Doda na swoim Instagramie zamieściła nagranie, w którym zapłakana do kamery ujawnia, co stało się podczas prób.

Reklama

"Słuchajcie, jestem tak roztrzęsiona, że to jest po prostu koniec. Kończyliśmy robić wizualizacje do Opola. Jest taka okropna atmosfera. Reżyser przyszedł, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w d...ę, od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie: Wypi...alaj, odpi...ol się, rób sobie swój festiwal sama" - wyznała Doda.



"Nie wiem, czy zrobię to Opole. Jestem po ciężkiej sytuacji w moim życiu, naprawdę przeszłam różne takie sytuacje, w których, musiałam się mierzyć z takim traktowaniem w pracy przez najbliższa mi osobę i takim pastwieniem się psychicznym, ale ja po prostu nie przeżyję tego teraz. Nie mogę w takich warunkach pracować. Zbuntował całą ekipę TVP przeciwko mnie" - komentowała.

"Wszyscy dostali wiadomość, zostali sami operatorzy, którzy pomagali mi skończyć nagrania wizualizacji, reszta po prostu zeszła z planu i mnie zostawiła po jego wiadomości. Bardzo chcę zrobić ten festiwal, przygotowaliśmy się wszyscy na maksa, bardzo nam zależy, ale nie się w takiej atmosferze... Nie mam siły" - zakończyła.



Wideo Doda płacze przez reżysera TVP! #doda #tvp

Organizatorzy Opola odpowiadają w sprawie Dody. "Różne emocje targają artystami"

W rozmowie z Plotkiem komentarz w sprawie sytuacji na planie zabrała rzeczniczka wydarzenia, Agata Konarska.

"Na razie nic nie wskazuje na to, żeby występ Dody się nie odbył. Na próbach różne rzeczy się zdarzają i czasem różne emocje targają artystami i reżyserami. Myślę, że wszystko będzie w porządku. Nie znam jeszcze kulis sprawy, ale będziemy to wyjaśniać. Na pewno obie strony chcą zażegnać konflikt i obu stronom zależy, by wszystko odbyło się według scenariusza" - powiedziała.



Festiwal w Opolu ma odbyć się w dniach 9 - 11 czerwca.