Amerykański kwartet System of a Down rozpoczął działalność w połowie lat 90. Do największych przebojów zespołu należą "Aerials", "Toxicity", "A.T.W.A.", "Chop Suey!" i nagrodzony Grammy "B.Y.O.B.".



Dorobek grupy to pięć płyt studyjnych, które sprzedały się w ponad 40-mln nakładzie - dwie ostatnie "Mezmerize" i "Hypnotize" ukazały się w kilkumiesięcznym odstępie w 2005 roku.

Potem jednak zespół zawiesił działalność, a muzycy skupili się na swoich projektach. Wokalista Serj Tankian nagrał od tej pory cztery solowe albumy, gitarzysta i wokalista Daron Malakian oraz perkusista John Dolmayan stworzyli zespół Scars on Broadway, a basista Shavo Odadijan współpracował z RZA z Wu-Tang Clan przy projekcie AcHoZeN.

W tym momencie grupa często gra koncerty, ale raczej nie ma szans na nową płytę zespołu.



Dyskografię Takiana zamyka EP-ka "Elasticity" z 2021 roku. Daron Malakian wydał w 2018 roku pod szyldem Scars On Broadway album "Dictator".

Muzycy System of a Down dołączyli do ulicznego cover bandu

W sieci pojawiło się wideo, w którym wokalista System Of A Down Serj Tankian i perkusista John Dolmayan dołączyli do zespołu coverowego Médium na ulicach San José del Cabo w Meksyku.

Na filmiku widać, że to żona wokalisty, Angela Madatyan, zawołała go, aby dołączył do zespołu. Efekt jest zadziwiający!

Muzycy wspólnie wykonali przebój "Aerials", a po wokaliście widać było, że bawi się doskonale.

