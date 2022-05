W rozmowie z Toddem Fooksem, gospodarzem podcastu "Loudwire Weekends", Tankian wyznał, że postanowił zmierzyć się ze swoim nałogiem, gdy zauważył, że wpływa on na jego zdrowie, a ponadto może mu zrujnować karierę muzyczną. "Miałem od grania poranione dłonie, więc w końcu to rzuciłem" - wyjaśnił.

Usunął z domu gamerski sprzęt, ale... "Lata później pojawiła się firma, która chciała, żebym zrobił trochę muzyki do ich gry wideo" - powiedział. "Pomyślałem: 'Super...'. Jednak zaraz dotarło do mnie, że nie mam konsoli. Byłem tym skonfundowany, ale przysłali mi konsolę i kilka gier. I jak myślisz, co się stało?" - zapytał retorycznie gospodarza podcastu.

Reklama

Wyjaśnił, że oczywiście znów zaczął grać do upadłego. Odrywał się z trudem o 22:00, a później nie mógł zasnąć. "Wariowałem, więc znów pozbyłem się sprzętu! Nie dotykam już gier, ale uwielbiam tworzyć do nich muzykę" - podsumował rockman.

Clip System Of A Down Chop Suey!

Gra "Metal: Hellsinger" jest strzelanką typu FPS (z ang. first-person shooter), osadzoną w demonicznym świecie ośmiu piekieł. Tak głosi zapowiedź na platformie Steam. Piekielnej atmosferze towarzyszą ostre utwory w wykonaniu gwiazd metalu. Wśród nich są: Alissa White-Gluz z Arch Enemy, Mikael Stanne z Dark Tranquillity, Tatiana Shmayluk z Jinjer, Randy Blythe z Lamb of God i Matt Heafy z Trivium.

Na stronie producenta można przeczytać, że gracz, który chce zwiększyć swoją skuteczność w eliminowaniu potworów, powinien "zsynchronizować" swoje działania z rytmem owych utworów. Wyprodukowana przez studio Funcom gra ma pojawić się jeszcze tym roku.

Wideo METAL: Hellsinger with Serj Tankian (No Tomorrow) / FPS, Shooter, Gry Akcji