W sierpniu b.r. Daniel Martyniuk wraz ze swoją partnerką Faustyną Jamiołkowską wybrali się na romantyczny wyjazd do Wenecji, gdzie się zaręczyli. Miłość kwitnie, a para właśnie wzięła ślub na Bali. Egzotyczny kierunek został wybrany nieprzypadkowo. "Dlaczego Bali? Tak wybraliśmy, ale po przyjeździe tutaj wiemy, że to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. To miejsce zostanie z nami na zawsze" - mówiła Faustyna Jamiołkowska w rozmowie z Plejadą.

"Witamy na ślubie Daniela i Faustyny. Bali, 23 października 2023" - taki napis widniał na jednej z tabliczek, przy której młodzi chętnie pozowali, a zdjęcia udostępniali na swoich profilach w mediach społecznościowych. Syn Zenka Martyniuka odważnie postawił na niestandardowy kolor garnituru i składał przysięgę w beżu. Panna Młoda zdecydowała się klasykę - piękna, biała suknia.

Oczywiście nie zabraknie drugiej uroczystości, która będzie zorganizowana dla najbliższych młodej pary. "Wesele w Polsce zostało zaplanowane w moich rodzinnych stronach, Sierpcu. Nie wyobrażamy sobie, aby nie podzielić się szczęściem z rodziną i bliskimi" - mówiła panna młoda.

Specjalnie na tę okazję Daniel przygotował niespodziankę dla swojej ukochanej. Po instagramowej relacji wiemy, że syn Zenka Martyniuka zaśpiewał przy akompaniamencie skrzypiec dla Faustyny. "A tutaj Daniel śpiewa mi piosenkę" - napisała zachwycona.

Ciemna przeszłość Daniela Martyniuka

Kilka lat temu w sieci zawrzało za sprawą informacji dotyczącej tego, że Daniel Martyniuk został skazany na 100 godzin prac społecznych za posiadanie narkotyków. Aresztowano go tuż po awanturze domowej, którą wszczął wraz ze swoją byłą żoną Eweliną Golczyńską, matką swojego dziecka. W marcu 2021 r. internet obiegła wiadomość dotycząca prawomocnego skazania syna gwiazdy disco-polo. Mężczyzna wielokrotnie łamał zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym otrzymał karę - 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata, 10 tys. zł grzywny (sąd zaliczył na poczet tej grzywny 28 dni aresztu) oraz 6-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Martyniuk stracił prawo jazdy w 2018 r. Wszystko przez to, że wsiadł za kierownicę pod wpływem nielegalnych substancji. Po odebraniu mu dokumentu, miał się nie stosować do zakazu i minimum pięć razy wsiadać za kierownicę, co potwierdzili świadkowie.