"Jutro obszerniejsza relacja, ale życzę ci synku zdrowia, mądrości i spełniania marzeń. Jestem z ciebie bardzo dumny" - napisał Piotr Kupicha na swoim instagramowym profilu.

Z wpisu możemy się dowiedzieć, że Paweł z okazji swoich 18. urodzin otrzymał Hondę Civic z 2009 r. Ceny za taki samochód wahają się w granicach 25-30 tys. zł.



Wcześniej wokalista nieczęsto dzielił się z fanami zdjęciami, na których pokazywałby się z dziećmi. Najwidoczniej się to zmieniło, ponieważ niedawno udostępnił zdjęcie swojej 9-letniej córki Jagody, która podczas występu ojca u boku sanah na Stadionie Śląskim w Chorzowie miała okazję, by spotkać się ze swoją idolką.

Kupicha w 2013 r. rozwiódł się z Agatą Fręś, z którą doczekał się dwóch synów: Pawła i Adama. Jego córka Jagoda przyszła na świat rok później, a jej matką jest jego obecna partnerka Ewelina Sienicka. W tym roku zostali drugi raz rodzicami. Żona wokalisty Feel urodziła córeczkę Laurę.

Zobaczcie zdjęcia dorosłego już syna Piotra Kupichy, Pawła. Czy jest podobny do ojca?

Zdjęcie Syn Piotra Kupichy obchodzi 18. urodziny / instagram/piotr_kupicha_feel / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Piotr Kupicha wraz z synem / instagram/piotr_kupicha_feel / materiał zewnętrzny

Feel - kluczowy moment w karierze zespołu

Przypomnijmy, że katowicki kwartet powstał w 2005 roku z inicjatywy Piotra Kupichy (wokal, gitara). Przełomem w karierze był występ na Festiwalu w Sopocie w 2007 roku, kiedy to piosenka "A gdy jest już ciemno" dał zespołowi Bursztynowego Słowika oraz Słowika Publiczności.



Pierwsza płyta zatytułowana po prostu "Feel" (2007) podbiła listy przebojów, uzyskując status Diamentowej za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy. To z niej pochodzą takie utwory, jak "A gdy jest już ciemno", "No pokaż na co cię stać", "Jak anioła głos" i "Pokonaj siebie" (z Iwoną Węgrowską).