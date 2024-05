Syn Jona Bon Joviego - Jake Bongiovi - już od dłuższego czasu związany jest z aktorką, znaną przede wszystkim z serialu "Stranger Things" - Millie Bobby Brown. Wszystko wskazuje na to, że para jest ze sobą szczęśliwa. Wielokrotnie dzielili się ujęciami ze wspólnych chwil w mediach społecznościowych. Wspominali także, że chcą wziąć cichy ślub, w tajemnicy przed paparazzi. Okazuje się, że uroczystość właśnie się odbyła!

Jon Bon Jovi wyjawił sekret syna

We wtorek 28 maja 2024 r. na platformie społecznościowej X pojawił się fragment klipu z programu "The One Show", emitowanego przez BBC. Wystąpił w nim legendarny muzyk Jon Bon Jovi. W rozmowie z prowadzącym zdradził kilka szczegółów, dotyczących ślubu jego syna. Potwierdził tym samym plotki, które krążyły w mediach. Jake i Millie zostali małżeństwem - wzięli sekretny ślub, w rodzinnym gronie.

"Są absolutnie fantastyczni" - powiedział Jon Bon Jovi o młodej parze. "To był bardzo mały, rodzinny ślub. Panna młoda wyglądała przepięknie, a Jake jest najszczęśliwszy na świecie. To jest prawdziwe" - wyznał muzyk.

Jak twierdzi zagraniczny tabloid The Sun, żona Jona Bon Joviego, Dorothea Bongiovi, również uczestniczyła w uroczystości. Na ślubie nie mogło zabraknąć także rodziców Millie Bobby Brown.

Syn Jona Bon Joviego i jego ukochana chcą zorganizować większą uroczystość

Mimo tego, że małżeństwo między parą zakochanych zostało już zawarte, to planują oni zorgaizować większą uroczystość jeszcze w tym roku. Chcieli, aby ich ślub odbył się w rodzinnym zaciszu i bez nieproszonych gości, jednak nie są w stanie odmówić sobie także pokaźnej imprezy.

Para została przyłapana z obrączkami na palcach

Nic dziwnego, że młodej parze udało się zachować swój ślub w tajemnicy. Millie Bobby Brown już w 2023 r. wspomniała, że marzy o skromnej uroczystości i chciałaby, aby jej wyjątkowy dzień nie był wydarzeniem publicznym. Mimo to, w mediach od dłuższego czasu spekulowano o tym, czy para wzięła ślub, czy w dalszym ciągu czekają. 27 maja 2024 r. Jake i Millie zostali zauważeni przez paparazzi, którzy dostrzegli na ich dłoniach obrączki. Nie pozostawiało to żadnych wątpliwości, że zakochani są już po ważnej uroczystości.

Millie Bobby Brown od dawna mówiła o sekretnym ślubie w rodzinnym gronie

"Myślę, że prawdopodobnie zasunę zasłony, bo jest tak dużo momentów w życiu, które można mieć tylko raz. Każdy miałby swoją opinię na ten temat i wszystkie oczy byłyby zwrócone na nas, a to wydaje mi się nienaturalne" - wyznała jakiś czas temu Millie Bobby Brown, wspominając o planowanym ślubie.