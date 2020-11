Syn Eddiego Van Halena wściekły na "US Weekly". "Nie będę stał bezczynnie"

Wolfgang Van Halen nie krył oburzenia w związku z okładką gazety "US Weekly", która opublikowała archiwalny wywiad z żoną Eddiego Van Halena, sugerując, że przerwała milczenie po śmierci męża.

Wolfgang Van Halen przerwał milczenie w sprawie plotek na temat ojca /Noel Vasquez /Getty Images

Eddie Van Halen zmarł 6 października w wieku 65 lat po długiej walce z rakiem.

Reklama

Na początku XXI wieku u Eddiego Van Halena zdiagnozowano raka języka - część tego organu została mu usunięta po diagnozie. Według serwisu TMZ przez ostatnie pięć lat gitarzysta hardrockowej grupy Van Halen (posłuchaj!), podróżował pomiędzy USA a Niemcami na leczenie w postaci radioterapii.

W 2019 roku u gitarzysty miało dojść do nawrotu choroby, a nowotwór tym razem miał zaatakować gardło. W listopadzie zeszłego roku gwiazdor miał trafić do szpitala.



Eddie Van Halen (1955 - 2020) 1 / 10 Eddie Van Halen (1955 - 2020) Źródło: Getty Images Autor: Fin Costello udostępnij

Po śmierci muzyka gazeta "US Weekly" opublikowała na okładce zdjęcie żony Van Halena i podpisała go: "Nieznana historia Valerie Bertinelli. Miłość, strata i bycie silną".

Głos w sprawie okładki zabrał Wolfgang Van Halen, syn Eddiego.

"Pieprzyć to i pieprzyć was 'US Weekly'. Jedyną prawdą w tym kawałku papieru toaletowego, jest to, że wszyscy kochaliśmy naszego ojca. To żaden nowy wywiad. Moja matka nie rozmawiała z nimi. To wszystko" - skomentował.



"Dużo ludzi powie mi: 'zostaw to'. Ale nie będę stał bezczynnie i patrzył na te publikowane kłamstw i robienie sobie z tragedii mojej rodziny zabawy" - dodał.

29-letni rockman zwrócił się również do słuchaczy i oskarżył część z nich za rozpowszechnianie plotek i kłamstw na temat ich ojca. Dodał, że jest celem internautów od śmierci słynnego muzyka.

"Przez chwilę mnie nie było w sieci. Widać była to za krótka przerwa. Kiedy głupie plotki docierają do mnie już w prawdziwym życiu, to myślę, że to najwyższy czas wyjaśnić, że to wszystko brednie" - skwitował.