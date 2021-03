Sylwia Przybysz urodziła. Jakie zdjęcie pokazał Jan Dąbrowski?

"Mamy to" - ogłosił na Instastories Jan Dąbrowski, youtuber i do niedawna jeden z prowadzących "The Voice Kids". 24-latek i jego o dwa lata młodsza narzeczona, wokalistka Sylwia Przybysz ponownie zostali rodzicami.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski po raz drugi zostali rodzicami AKPA

Wokalistka i youtuberka Sylwia Przybysz była jedną z gwiazd wytwórni My Music.

Zaczynała od wykonywania coverów, które publikowała w serwisie YouTube (w 2015 r. została laureatką konkursu YouTube Young Stars).

22-letnia Sylwia ma w dorobku trzy solowe płyty oraz dwa albumu nagrane z duetem Verba ("Związane oczy mam" - posłuchaj! - z 2016 r. i "W moim sercu" - sprawdź - z grudnia 2018 r.).

Jej partnerem jest 24-letni Jan Dąbrowski ( sprawdź! ) - jeden z najpopularniejszych youtuberów i influencerów młodego pokolenia (ponad 1,9 mln fanów na Instagramie i niewiele mniej subskrybentów na YT).

Pod koniec 2020 r. ogłosili swoje zaręczyny. Wówczas Sylwia była już w ciąży z ich drugim dzieckiem. Przypomnijmy, że w połowie stycznia 2020 r. na świat przyszła ich córka o imieniu Pola.

Teraz Jan Dąbrowski na Instastories umieścił swoje zdjęcie z porodówki. "Mamy to" - napisał, zdradzając, że ich druga córka urodziła się 22 marca o godz. 1:23 nad ranem.



