Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pokazują ciążowe zdjęcia: "Wspaniałe chwile" [INSTAGRAM]

21-letnia wokalistka Sylwia Przybysz i bloger oraz starszy od niej o 2 lata prowadzący "The Voice Kids" Jan Dąbrowski na początku 2020 r. po raz pierwszy zostaną rodzicami. Na Instagramie możemy zobaczyć kolejne ciążowe zdjęcia.

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zostaną rodzicami na początku 2020 r. /Paweł Wrzecion /MWMedia

Wokalistka i youtuberka Sylwia Przybysz była jedną z gwiazd wytwórni My Music.

Reklama

Zaczynała od wykonywania coverów, które publikowała w serwisie YouTube (w 2015 r. została laureatką konkursu YouTube Young Stars).

21-letnia Sylwia ma w dorobku trzy solowe płyty oraz dwa albumu nagrane z duetem Verba ("Związane oczy mam" z 2016 r. i "W moim sercu" z grudnia 2018 r.).

Posłuchaj piosenki "W moim sercu" Przybysz, Dąbrowskiego i Verby!

Z kolei 23-letni Jan Dąbrowski to jeden z najpopularniejszych youtuberów i influencerów młodego pokolenia (ponad 1,5 mln fanów na Instagramie i tyle samo subskrybentów na YT).

Clip Sylwia Przybysz Va Banque (prod. Konrad OldMoney)

Sprawdź tekst piosenki "Va Banque" w serwisie Teksciory.pl

Para regularnie zamieszcza ciążowe zdjęcia na swoich profilach w mediach społecznościowych.

"Kochani! Stan błogosławiony to najpiękniejsze co mi się w życiu przytrafiło! Postanowiliśmy uwiecznić go w przepięknej sesji, którą wykonała wspaniała Sylwia Bomba! Jesteśmy ogromnie wdzięczni! ❤️ dziękujemy" - napisała wokalistka pod jednym z ostatnich zdjęć.

Na jednej z fotografii o ciążowy brzuch opiera się Karmel - pies rasy Cavalier, który jest z Sylwią od dwóch lat.

Para oficjalnie potwierdziła, że spodziewa się dziecka na początku września.

Wideo Kto gotuje w związku Sylwii Przybysz i Jaśka Dąbrowskiego? (przeAmbitni.pl/x-news)

Clip Verba Nie widzisz mnie - & Sylwia Przybysz

Sprawdź tekst piosenki "Nie widzisz mnie" w serwisie Teksciory.pl

Clip Verba Byłeś mój - & Sylwia Przybysz

Sprawdź tekst piosenki "Byłeś mój" w serwisie Teksciory.pl