Utwór "O nich, o Tobie" to opowieść o przemijaniu, tęsknocie za drugą osobą, samotności, ale również przetrwaniu mimo wszystko. Został on doceniony przez rodzinę Ani Przybylskiej - skutkiem czego promować będzie wchodzący do kin 7 października film "Ania". Treścią filmu będą niepublikowane wcześniej materiały związane z aktorką, wspomnienia rodziny oraz jej przyjaciół, wypowiedzi aktorów, reżyserów, którzy z mieli okazję z nią współpracować.

Posłuchaj piosenki!

Reklama

Wideo youtube

Sylwia Grzeszczak to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, ale to również kompozytorka i autorka tekstów. Jej utwory zostały odsłuchane ponad 50 milionów razy na Spotify, a teledyski zyskały ponad pół miliarda odtworzeń. Każdy z jej solowych albumów zyskał statusy muli-platynowych płyt.

Jeszcze niedawno wokalistka była jurorką w programie "The Voice of Poland". Po jednej edycji zrezygnowała z udziału w show. "Jeśli w coś się angażuję, to poświęcam się temu na maksa. Najbliższy czas przeznaczam na tworzenie muzyki. Jak wchodzę do studia przed południem, potrafię z niego wyjść dopiero o czwartej nad ranem. Kocham to i niestraszne mi zmęczenie. Nie sądzę, by przy takim trybie pracy udało mi się pogodzić to z kolejną edycją" - mówiła wówczas Grzeszczak.