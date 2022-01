W ubiegłym roku z powodu pandemii telewizyjne imprezy sylwestrowe nie mogły odbyć się w klasycznej formie. Jednak mimo nałożonych obostrzeń Sylwester Marzeń z Dwójką został zorganizowany w plenerze, a na koncercie pojawiła się publiczność. Impreza odbyła się w amfiteatrze w Ostródzie. W tym roku sylwester TVP wrócił po rocznej przerwie do Zakopanego.

Sylwester Marzeń z Dwójką: Tak bawili się w Ostródzie 1 / 19 Zenek Martyniuk Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Podczas Sylwester Marzeń z Dwójką na scenie pojawiły się gwiazdy disco polo, m.in. Zenek Martyniuk, Marcin Miller, zespoły Piękni i Młodzi, Classic, Milano, Defis i Playboys. Oprócz nich zagrali także Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Sławomir, Sara James, Piotr Kupicha, Maja Hyży, Thomas Anders, Rafał Brzozowski oraz Daria.

Reklama

Wideo BACIARY Sylwester marzeń w Zakopanem 2021 [cały występ] Góraleczka | Siedem czerwonych róż

Jacek Kurski na parę dni przed sylwestrem ogłosił dwie zagraniczne gwiazdy - Julio Iglesiasa Jr, a także Jasona Derulo. Kontrowersje wzbudziła gigantyczna stawka, którą wokalista miał otrzymać za występ w Polsce (sprawdź!). Ponadto środowisko lekarskie krytykowało też organizację wydarzenia podczas pandemii. Krytykowany w mediach prezes TVP stanął w obronie telewizji i udzielił wywiadu TVP Info.



Wideo Jason Derulo - Take You Dancing || Sylwester Marzeń z Dwójką

W rozmowie z TVP Info Jacek Kurski stwierdził, że pomimo pandemii życie toczy się dalej, a wszystko odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dodał też, że media publiczne spełniają swoją rolę "wspólnotową" wobec Polaków, czego dowodem jest impreza sylwestrowa. "Takie jest zadanie mediów publicznych, musimy bronić polskiej wspólnoty. Wspólnota musi stawić czoła zarówno wtedy, gdy jest ciężko i jest cierpienie, jak i wtedy, kiedy jest radość. Kiedy to się zbiega kalendarzowo, nie da się tego uniknąć. Mamy pandemię od dwóch lat, ale jednocześnie jest sylwester. Przecież nikt nie odwołuje świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkanocnych, czy ważnych rocznic, które się obchodzi" - powiedział w rozmowie z Michałem Adamczykiem.

"Sylwester Marzeń, czyli rzecz, która nas łączy, różne pokolenia i opcje polityczne i cieszy, też jest przedmiotem oszalałego, kłamliwego ataku" - powiedział prezes TVP. "Wszystko poszło dobrze, procedury covidowe były przestrzegane. 30 tysięcy osób, które weszło w tę strefę imprezy masowej - wszyscy mieli paszporty covidowe, tylko 250 osób mogło być niezaszczepionych, ale to na tym powietrzu to po prostu zginęło w tłumie" - powiedział Jacek Kurski o zakopiańskiej imprezie.

Zdaniem Kurskiego impreza w Zakopanem była stworzona z myślą także o tych, którzy ucierpieli w pandemii. "Takie jest właśnie zadanie medium publicznego, żeby z tymi ludźmi być i ten koncert sylwestrowy był również dla nich, a być może przede wszystkim dla nich. Uważam, że to było dobrze zbalansowane i godne" - stwierdził.



Prezes TVP dodał także, że to, co dzieje się w innych mediach, jest planem zniszczenia obozu rządzącego. "Jest plan obalenia rządu 'dobrej zmiany', on jest realizowany, rozpisany. Przykre, że w tym ataku zmierzającym do obalenia władzy i obozu rządzącego uczestniczy coś w rodzaju piątej kolumny w postaci mediów, które jawnie działają na wspieranie tego procesu destrukcji państwa i znajdują każdą okazję do atakowania Telewizji Polskiej" - powiedział. Ocenił też, że Telewizja Polska "w zagrożeniu polskiej niepodległości jest największym medium, które jest zdolne obronić narrację polskiej niepodległości, polskiej racji stanu".