W ubiegłym roku z powodu pandemii telewizyjne imprezy sylwestrowe nie mogły odbyć się w klasycznej formie. Jednak mimo nałożonych obostrzeń Sylwester Marzeń z Dwójką został zorganizowany w plenerze, a na koncercie pojawiła się publiczność. Impreza odbyła się w amfiteatrze w Ostródzie. W tym roku sylwester TVP wróci po rocznej przerwie do Zakopanego.

Sylwester Marzeń z Dwójką będzie mieć bardzo mocną discopolową reprezentację. Pojawią się najważniejsi przedstawiciele tego gatunku, m.in. Zenek Martyniuk, Marcin Miller, zespoły Piękni i Młodzi, Classic, Milano, Defis i Playboys.

Jacek Kurski ogłaszając kolejną gwiazdę sylwestra, Jasona Derulo zapowiadał, że "Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia". Do discopolowej obstawy dołączą także inni muzycy wykonujący pop, m.in. wspomniany już Derulo, zapowiadany jako druga główna gwiazda imprezy syn Julio Iglesiasa, Julio Iglesias Jr., a także Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Sławomir, Sara James, Piotr Kupicha, Maja Hyży, Thomas Anders, Rafał Brzozowski oraz Daria.



Jason Derulo: kto zapłacił za występ na Sylwestrze TVP?

Jason Derulo to rzeczywiście najbardziej rozpoznawalny muzyk w line-upie wydarzenia, które odbywa się w Zakopanem. Jak informował portal Pudelek, występ gwiazdora został sfinansowany przez Totalizator Sportowy. "Potwierdzamy, że występ Jasona Derulo jest możliwy dzięki współpracy Totalizatora Sportowego przy 'Sylwestrze Marzeń z Dwójką'" - brzmiał komunikat przesłany portalowi. Nadzór nad Totalizatorem Sportowym sprawuje Ministerstwo Finansów.

Sylwester TVP 2021/2022: ile kosztował występ Jason Derulo?

W 2017 roku w Zakopanem wystąpił Luis Fonsi, który za swój występ miał zainkasować 450 tysięcy złotych. Jak donosi portal Party.pl, okazuje się, że Derulo mógł liczyć na podobną kwotę. Według międzynarodowej agencji eventowej "Celebrity Talent International", która zajmuje się organizacją koncertów największych światowych gwiazd, Derulo za jeden koncert inkasuje 150 tysięcy dolarów (aktualnie to ponad 600 tysięcy złotych). Maksymalna kwota za jego występ to nawet 300 tysięcy dolarów, co oznacza, że muzyk mógłby otrzymać za zaśpiewanie w Zakopanem ponad... 1,2 mln złotych!





Ta wysoka kwota dotyczy jednak całego występu, a muzyk ma zagrać w Zakopanem jedynie pięć piosenek, stąd kwota mogła być niższa za występ. "Ściągnięcie Jasona Derulo do Polski może kosztować producentów Sylwestra minimalnie pół miliona złotych plus oczywiście pokrycie kosztów podróży i hotelu dla całego sztabu" - powiedziała Party osoba związana z branżą muzyczną.