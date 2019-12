Sylwester 2019/2020 przed telewizorem: Kto przyciągnie widzów [POLSAT, TVP, TVN - TRANSMISJA, GDZIE OGLĄDAĆ]

Tradycyjnie 31 grudnia największe stacje przygotowują sylwestrowe koncerty. Kto pojawi się w Chorzowie (Polsat), Zakopanem (TVP2) i Warszawie (TVN)?

Sławomir i Michał Wiśniewski spotkają się podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim w Polsacie /Wit Romaniszyn/TVP / East News

Jak co roku przygotowujemy sylwestrowy przewodnik dla tych, którzy planują ostatni dzień roku spędzić na plenerowych zabawach lub po prostu oglądając je w telewizji.

W tym roku nie ma spektakularnych transferów pomiędzy stacjami - główne gwiazdy ponownie pojawią się na Stadionie Śląskim w Chorzowie (Polsat), Równi Krupowej (Zakopane) i na Placu Bankowym (Warszawa).



Sylwestrowa Moc Przebojów - Polsat

Podczas "największej dyskoteki w Polsce" na Stadionie Śląskim w Chorzowie zaprezentują się m.in. Michał Szpak (trener "The Voice of Poland" w TVP), Sławomir i Kajra, Cleo, Enej, Maciej Maleńczuk, Feel, Piersi, Ich Troje, Future Folk oraz gwiazdy sceny tanecznej i disco polo: Long & Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan ( sprawdź! ).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019 Polsatu w Chorzowie Polsat

To dobrze znane twarze widzom Polsatu - 2018 rok w Chorzowie żegnali m.in. Sławomir i Kajra (wówczas na Śląsk przenieśli się prosto z konkurencyjnego Sylwestra Marzeń z Dwójką z Zakopanego), Michał Szpak, Michał Wiśniewski, Feel, Enej i Cleo.

W tym roku widzowie usłyszą również m.in. dwa polskie przeboje ostatnich 12 miesięcy: "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari (ponad 103 mln odsłon, sprawdź! ) i "Mama ostrzegała" grupy Daj To Głośniej (ponad 91 mln).

Wideo Ronnie Ferrari - ONA BY TAK CHCIAŁA (Explicit)

Wideo Daj To Głośniej - Mama ostrzegała ┇Oficjalny Teledysk┇2019

Zagranicznymi gośćmi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów będą: znany z przebojów "Chihuahua" ( posłuchaj! ), "There Is a Party" i "Everybody" DJ BoBo, Layzee Fka Captain Jack ("Coco Jambo"), zespół La Bouche ("Be My Lover", "I Love to Love" ( sprawdź! ) i "Sweet Dreams (Ola ola e)" - posłuchaj! ) oraz czeski reprezentant na Eurowizję 2019 Mikolas Josef ("Acapella").

Nowy Rok przywita sprawdzony duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a także Ela Romanowska i Rafał Maserak.

Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu 1 / 8 Rozchwytywany Michał Szpak na planie spotu Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu Źródło: Polsat udostępnij

Po raz pierwszy w roli prowadzącej Sylwestrową Moc Przebojów pojawi się gwiazda serialu "W rytmie serca" Barbara Kurdej-Szatan i znana z "Love Island. Wyspa miłości" Karolina Gilon.

Na scenie zadebiutuje też zwycięzca 10. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Damian Kordas.

Kajra kończy 35 lat. Jak zmieniała się żona Sławomira? 1 / 14 27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie. Zobaczcie, jak zmieniała się żona "króla rock polo"! Źródło: Reporter Autor: Karol Makurat udostępnij

Na Stadionie Śląskim powstała ogromna scena o całkowitej powierzchni 760 metrów kwadratowych. Szerokość zabudowy scenicznej to 121 metrów a wysokość - 28. Uzupełni ją prawie 760 mkw ekranów ledowych i 1200 urządzeń oświetleniowych - prawie o 1/3 więcej niż podczas ubiegłorocznego sylwestra. Moc nagłośnienia wyniesie 400 kW, a koncert pokaże 16 kamer. Warto dodać, że ciężar sceny to aż 360 ton! Tę gigantyczną transmisję ze Stadionu Śląskiego przygotowało aż 350 osób.

Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

Sylwester Marzeń z Dwójką - TVP2

W stolicy Tatr postawiono na m.in. gwiazdy disco polo - poza pupilem prezesa TVP Jacka Kurskiego Zenkiem Martyniukiem z grupy Akcent pojawią się również m.in. Bayer Full (na czele Sławomir Świerzyński), Boys (z liderem Marcinem Millerem), Weekend (dowodzony przez Radka Liszewskiego), Piękni i Młodzi, Milano, Jorrgus i Playboys.

Na scenie wystąpią także Maryla Rodowicz (w 2018 r. była gwiazdą sylwestra Polsatu), Golec uOrkiestra, Gromee, Kombi, Stefano Terrazino, Mateusz Mijal oraz 12-letnia Viki Gabor - tegoroczna zwyciężczyni Eurowizji Junior ( sprawdź! ).

Viki Gabor podczas finału Eurowizja Junior 2019! Zobacz zdjęcia 1 / 14 Viki Gabor podczas finału Eurowizji junior Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Z kolei zagraniczne gwiazdy to znana z serialu "Zbuntowany anioł" Natalia Oreiro, Chris Norman (pierwszy i najsłynniejszy wokalista grupy Smokie), Thomas Anders & Modern Talking Band, Chico & The Gypsies i Pupo.

W ostatniej chwili do składu dołączyły siostry Szydłowskie, laureatki pierwszej polskiej edycji "The Voice Senior".



W rolach prowadzących wystąpią m.in. Marcelina Zawadzka, Ida Nowakowska, Norbi i Aleksander Sikora.



Maryla Rodowicz i jej sylwestrowe szaleństwa 1 / 10 Jedną z gwiazd tegorocznego Sylwestra z Dwójką w Zakopanem będzie Maryla Rodowicz. Początek transmisji w TVP2 zaplanowany jest na godzinę 20. Źródło: AKPA udostępnij

Sylwester w Warszawie - TVN

Na futurystycznej scenie o wymiarach 40x24 metry pojawią się m.in. Edyta Górniak, Sylwia Grzeszczak, Beata Kozidrak z grupą Bajm, Perfect, Patrycja Markowska, Ewelina Lisowska, Natalia Szroeder, Kombii, Blue Cafe, Pectus, Reni Jusis, Aleksandra Gintrowska, Ania Karwan, Baranovski, Grzegorz Hyży, Liber i Sławek Uniatowski.

Koncerty poprowadzą prezenterzy TVN: Gabi Drzewiecka, Patrycja Kazadi, Marcin Prokop, Filip Chajzer i Augustin Egurrola. Ten ostatni jest także odpowiedzialny za choreografię.

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way" 1 / 10 Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z press junket programu "My Way" Źródło: AKPA udostępnij

Na placu Bankowym, jak co roku, zostanie wydzielona specjalna, oznakowana strefa dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie wyposażona w podest dla osób na wózkach inwalidzkich.

"Poza tym osoby niewidome i słabo widzące będą mogły skorzystać z audiodeskrypcji, a osoby niesłyszące będą miały zapewnione tłumaczenie na język migowy i pętlę indukcyjną. Teksty utworów zostaną wyświetlone na ekranie. W strefie będą obecni też przeszkoleni asystenci" - informują urzędnicy. Osoby niepełnosprawne będą mogły telefonicznie zamówić transport na plac Bankowy.

W Warszawie drugi rok z rzędu nie będzie pokazu sztucznych ogni.