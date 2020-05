Sweet Pea Atkinson nie żyje. Wokalista miał 74 lata

Wokalista grupy Was (No Was) Sweet Pea Atkinson zmarł 5 maja w swoim domu w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci był zawał serca.

Sweet Pea Atkinson miał 74 lata /Tim Mosenfelder /Getty Images

Tragiczne wieści potwierdził magazyn "Billboard". Gitarzysta zespołu Was (Not Was) Randy Jacobs przyznał, ze Atkinson był wokalistą "jedynym w swoim rodzaju".

"Miał swoją aurę. Wchodził na scenę i wygrywał wszystko, nawet zanim zaczynał śpiewać... ponieważ był Sweet Pea. Widziałem, jak robił to wiele razy" - wspominał muzyk.



Sweet Pea Atkinson, a właściwie Hillard Atkinson był znany przede wszystkim z działalności w formacji Was (Not Was), która powstała w Detroit w 1979 roku. Na koncie mieli takie utwory jak "Walk the Dinosaur" i "Shake You Head (Go To Bed)".



Wideo Was Not Was - Walk The Dinosaur

Don Was - założyciel formacji - przyznał, że zmarły wokalista miał głos, którego on zawsze pragnął.

"Kiedy pisałem piosenki, zawsze pisałem mając go w mojej głowie" - dodał.

Hillard Atkinson nagrał też dwie płyty solowe: "Don’t Walk Away" (1982 r.) i "Get What You Deserve" (2017 r.)

W trakcie całej swojej kariery współpracował m.in. z Bobem Dylanem, Eltonem Johnem, Iggy Popem i Krisem Kristoffersonem.