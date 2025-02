Steczkowska zabrała głos. Fani weszli w dyskusję. "Można było lepiej"

Justyna Steczkowska wygrała polskie preselekcji do Eurowizji 2025 . Wokalistka nie kryła emocji - tuż po ogłoszeniu wyników na scenie widzieliśmy, jak padła na kolana z radości. Dzień po wygranej zwróciła się do fanów na Instagramie, dziękując im za wsparcie.

Justyna Steczkowska zwróciła się do fanów wygranej preselekcji Eurowizji

Justyna Steczkowska przekazała fanom, jak bardzo wdzięczna jest za wysłane na nią głosy. Przypomnijmy, że otrzymała ich aż 39,32 proc. Przyznała, że choć czasu do przygotowania występu było niewiele, razem ze swoim zespołem chciała dać z siebie wszystko.

"Kochani, raz jeszcze z całego serca dziękuję wam za wsparcie, SMS-y i drugą szansę. Jesteście po prostu kochani, wspaniali, cudowni. Jestem bardzo wdzięczna za takich fanów. Dajcie znać, jak wam się podobał nasz występ. Wiem, że można było lepiej, ale w tak krótkim czasie i stresie, wierzcie mi, że wszyscy dali z siebie wszystko, co mogli. I za to też bardzo dziękuję, całej ekipie!" - czytamy na Instagramie.

W komentarzach do wpisów wokalistki możemy przeczytać, co o występie sądzą jej fani. Choć przeważa ilość pozytywnych komentarzy, są tacy, których Steczkowska nie zdołała do siebie przekonać.