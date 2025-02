Nagranie z imprezy wyciekło do sieci. Można było usłyszeć na nim m.in. przerobioną wersję "Śniadania do łóżka" z wersami "Nowa płyta na pół wieku / a tyś jurny wciąż człowieku". Nie obyło się także bez toastu, podczas którego Piasek krótkim sloganem wyraził swoje poglądy odnośnie rządzącej wtedy partii Prawo i Sprawiedliwość.

Wideo wywołało niemały skandal. Odniosło się do niego m.in. TVP, oświadczając, że "nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny oraz że "wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej".

Piaseczny skomentował wtedy sytuację podczas live'a z fanami, który nazwał "Czat z Andrzejem Niegrzecznym". "Nie mam w zwyczaju obrażać się na znajomych i oczywiście, to co przedostało się do publicznej wiadomości, znaleźć się tam nie powinno i to jest absolutnie jasne" - powiedział, zapytany, czy obraził się na Nergala, który opublikował to nagranie na swoim Instagramie.