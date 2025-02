Piaseczny wyjawił ws. stanu Kozidrak. Mieli wspólne plany. "Nie znacie jej"

Beata Kozidrak pod koniec stycznia poinformowała fanów w mediach społecznościowych, że zmaga się z chorobą. Choć do dziś nie wiadomo, co dokładnie jej dolega, wokalistka przerwała wszelkie aktywności zawodowe, aby w pełni skupić się na powrocie do zdrowia.

Andrzej Piaseczny wyjawił ws. stanu Beaty Kozidrak. Mieli wspólne plany

Andrzej Piaseczny udzielił wywiadu na łamach "Faktu", w którym wypowiedział się w sprawie koleżanki po fachu. Wokalista ujawnił, że obydwoje mieli wspólne plany - Kozidrak miała zaśpiewać na jego urodzinach.

"Życzymy jej zdrowia i wierzymy w to, że nie tylko wyzdrowieje, ale że zyska sił na tyle, żeby te wszystkie koncerty nadrobić. Żeby ze mną też zaśpiewać. Bo miała zaśpiewać ze mną na moich urodzinach. I liczę na to, że jeżeli nie w przyszłym roku, to za następny czas gdzieś tam stanie, ja będę mógł stanąć obok niej na scenie" - zaczął Piaseczny.

Juror "The Voice Senior" opisuje Beatę Kozidrak jako osobę o wielkim sercu. Piosenkarz nie ukrywa, że bardzo chciałby stanąć z nią w przyszłości na jednej scenie.

"To jest wielka dziewczyna, wielkie serce i dobry człowiek. Nie wszyscy znacie jej z tej strony, bo artystów zna się przede wszystkim po ich przebywaniu na scenie. My tutaj w 'The Voice Senior' i tak mamy bardzo dużo szczęścia, że możemy pokazać swoje charaktery, coś, co jest poza śpiewaniem. Uwierzcie mi w to, to jest świetna babka i bardzo się cieszę, że mogę ją znać. I mam wielką nadzieję, że jeszcze zaśpiewamy razem. Zdrowia Beatko i tyle" - ocenił.

Andrzej Piaseczny zachwala charakter Beaty Kozidrak

Andrzej Piaseczny ocenił również, że Beata Kozidrak ma niezwykły dystans do siebie. W ocenie piosenkarza potrafi przyznać się do błędu, co nie jest często spotykane.

"Wszyscy ją znamy z różnego rodzaju przygód, ale również z dystansu do siebie. A ten dystans jest wielkim przymiotem człowieka, bo jeżeli ktoś po drugiej stronie teraz chce powiedzieć, że jest tylko dobry, fajny i nie zdarza mu się nic zepsuć w życiu... Psujemy wszyscy, ale nie wszyscy się do tego przyznajemy i nie wszyscy potrafimy gdzieś tam mieć duży uśmiech, powiedzieć przepraszam, zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, a teraz idziemy dalej i nic nam to nie nie psuje"

Przypomnijmy, że wraz z początkiem nowego roku do sieci trafiły informacje o stanie zdrowia Beaty Kozidrak. Wokalistka poinformowała, że jej priorytetem jest powrót do pełni sił.

"Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie" - informowała liderka Bajmu.

