"Reprezentowanie Włoch na Eurowizji? Muszę być całkowicie szczery: wszystko, co mi się wczoraj przydarzyło, jest szalone. Zawsze mówiłem, że nie zależy mi na wygranej, jestem szczery. Jeszcze nie myślałem o możliwości wzięcia udziału. Muszę to wszystko przetrawić. Jeśli jest możliwość dostania czasu do namysłu, to proszę o to. Oczywiście to niewiarygodny zaszczyt mieć taką możliwość, ponieważ jest to gigantyczne wydarzenie" - powiedział Olly.