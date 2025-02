Tommy Cash to pochodzący z Estonii raper i autor wiralowych nagrań (m.in. "Little Molly", "Winaloto", "Surf" , czy "Leave Me Alone" ), który swoim nietypowym stylem osiągnął sukces na całym świecie. Jego klipy osiągają miliony wyświetleń, a magazyn "NME" klip do "Winaloto" nazwał jednym z najdziwniejszych teledysków w historii.

W dorobku ma m.in. duet z rosyjską grupą Little Big ("Give Me Your Money" - ponad 94 mln odsłon), gościnne występy u boku Charli XCX, Kim Petras i Käärijä, czyli pochodzącego z Finlandii laureata drugiego miejsca na Eurowizji 2024. Współpracował również z polskimi raperami - Quebonafide pojawił się w jego singlu "Benz Dealer", a on dograł się do "CA$H READY" Maty. Regularnie odwiedza też Polskę na koncerty, zarówno festiwalowe, jak i swoje solowe - występował m.in. podczas Orange Warsaw Festival 2024, FEST Festival 2021 czy Up To Date Festival w Białymstoku.