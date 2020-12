Suzi Quatro przeszła COVID-19. "Choroba zabrała mi wszystkie siły"

Rockmanka Suzi Quatro w rozmowie ze stacją BBC Radio 2 przyznała, że przeszła zakażenie koronawirusem, a choroba mocno dała się jej we znaki.

70-letnia wokalistka i basistka zdradziła, że zakażeniu się koronawirusem miała wrażenie jakby ktoś okładał ją ciężkim młotem.

"Nigdy nie czułam się w taki sposób. To tak jakby ktoś wszedł do twojego pokoju i uderzył cię w głowę młotem" - mówiła i dodała, że choroba wyssała z niej całą energię.

"Przez pierwsze pięć dni spałam od 18 do 24 godzin. Kładłam się spać dwa razy dziennie" - wspominała gwiazda rocka.

"Nie miałam apetytu, moja kawa miała metaliczny smak, przestałam pić swojego śniadaniowego szampana, bo nie czułam jego smaku. To była kolejna niemiła niespodzianka" - mówiła i przestrzegała przed wirusem.

"Nie chciałam o tym mówić, bo wyciągnie takich spraw publicznie nie jest w moim stylu. Ale pomyślałam, że może przekonam kogoś, kto neguje COVID-19" - argumentowała.



Kim jest Suzi Quatro?

Suzi Quatro urodziła się w 1950 roku w Detroit. Karierę muzyczną rozpoczęła w 1964 i kontynuuje ją do dziś.

Pierwszym zespołem basistki była kapela założona wraz ze swoją siostrą Patti. Grupa nazywała się The Pleasure Seekers i pod tym szyldem działała do 1969 roku. Następnie dziewczyny zmieniły nazwę na Cradle i działały przez dwa lata. Faktyczny rozpad zespołu nastąpił po przeprowadzce Quatro do Wielkiej Brytanii w 1971 roku.

Na Wyspach Suzi spotkała menedżera Mickie'a Mosta. Quatro niemal natychmiast wpadła mu w oko. Wkrótce szef znalazł dwójkę songwriterów - Nicky Chinna oraz Mike'a Chapmana, którzy tworzyli piosenki specjalnie dla niej.

W RAK Records basistka i wokalistka wydała sześć albumów studyjnych. Łącznie jej dyskografia liczy piętnaście płyt. Największe przebojami Suzi okrzyknięto: "Rolling Stone" (posłuchaj!), "Can the Can" (sprawdź!), "48 Crash", "Dayton Dream" oraz "Devil Gate Drive" (posłuchaj!).

W 2011 roku ukazała się jej jak dotąd ostatnia solowa płyta "In The Spotlight", jednak to nie oznaczało, że Amerykanka zakończyła karierę. W latach 2010 - 2012 Quatro prowadziła audycje radiowe w BBC Radio 2, w 2016 roku wystąpiła w Dolinie Charlotty na Festiwalu Gwiazd Rocka, a w 2017 roku powołała do życia projekt QSP.

QSP, czyli projekt Suzi Quatro, Andy'ego Scotta (Sweet) i Dana Powella (Slade), w grudniu 2017 roku zadebiutował z albumem "Quatro Scott & Powell".

Zdjęcie Suzi Quatro / Tristar Media / Getty Images