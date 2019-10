Suzi Quatro: Debbie Harry zrujnowała mój dokument

Suzi Quatro nie jest zadowolona z tego, w jaki sposób Debbie Harry przedstawiła legendarną rockmankę w jej nowym dokumencie "Suzi Q".

Suzi Quatro nie chciała, aby chwalono ją w jej filmie dokumentalnym /Gijsbert Hanekroot/Redferns /Getty Images

"Suzi Q" to dokument opowiadający o wzlotach i upadkach 69-letniej Suzi Quatro, jednej z pierwszych kobiet-instrumentalistek, która przełamała monopol mężczyzn w muzyce rockowej.

Według artystki produkcja miała pokazać jej ciemną stronę. Do narracji filmu nie dopasowała się jednak Debbie Harry, która komplementowała koleżankę.

"Jedyne bzdury, jakie tam się pojawiły, to te od Debbie Harry. Nazwała mnie piękną, k...a! Potem poprosiłam, aby te wypociny trafiły na ekran. To było słodkie, ale nie można wziąć tego na poważnie. Nie od Debbie Harry" - tłumaczyła "The Times".

"Nie chciałam się wybielić. Chciałam opowiedzieć swoją historię - bez względu czy jest odrzucająca czy nie. To miała być prawda. Bardzo tego przestrzegałam" - wyjaśniała.



"Nie potrzebuję gadających głów, które będą gadać, jak wspaniała jestem. Nawet jeśli z pewnymi rzeczami czułam się nieswojo, zostawało tak w filmie, bo taka była prawda" - komentowała Quatro.

W dokumencie na temat życia Quatro wypowiadają się również: Joan Jett, Germaine Greer, Alice Cooper, Martha Reeves oraz KT Tunstall.



Wideo SUZI Q - ONLINE TRAILER

Kim jest Suzi Quatro?

Suzi Quatro urodziła się w 1950 roku w Detroit. Karierę muzyczną rozpoczęła w 1964 i kontynuuje ją do dziś.

Pierwszym zespołem basistki była kapela założona wraz ze swoją siostrą Patti. Grupa nazywała się The Pleasure Seekers i pod tym szyldem działała do 1969 roku. Następnie dziewczyny zmieniły nazwę na Cradle i działały przez dwa lata. Faktyczny rozpad zespołu nastąpił po przeprowadzce Quatro do Wielkiej Brytanii w 1971 roku.

Na Wyspach Suzi spotkała menedżera Mickie'a Mosta. Quatro niemal natychmiast wpadła mu w oko. Wkrótce szef znalazł dwójkę songwriterów - Nicky Chinna oraz Mike'a Chapmana, którzy tworzyli piosenki specjalnie dla niej.

Wideo Suzi Quatro - Can The Can (1973)

W RAK Records basistka i wokalistka wydała sześć albumów studyjnych. Łącznie jej dyskografia liczy piętnaście płyt. Największe przebojami Suzi okrzyknięto: "Rolling Stone", "Can the Can", "48 Crash", "Dayton Dream" oraz "Devil Gate Drive".

W 2011 roku ukazała się jej jak dotąd ostatnia solowa płyta "In The Spotlight", jednak to nie oznaczało, że Amerykanka zakończyła karierę. W latach 2010 - 2012 Quatro prowadziła audycje radiowe w BBC Radio 2, w 2016 roku wystąpiła w Dolinie Charlotty na Festiwalu Gwiazd Rocka, a w 2017 roku powołała do życia projekt QSP.

Zdjęcie Suzi Quatro w 2019 roku / PeterTimm/face to face / Reporter

QSP, czyli projekt Suzi Quatro, Andy'ego Scotta (Sweet) i Dana Powella (Slade), w grudniu 2017 roku zadebiutował z albumem "Quatro Scott & Powell".

"Początkowo wróciliśmy do korzeni, grając kilka coverów, lecz w końcu zaczęliśmy pisać własne piosenki. Stworzyliśmy coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni" - opisywała projekt instrumentalistka.



Wideo Chris Norman & Suzi Quatro - Stumblin' In 1978