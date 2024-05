Nowy album kwartetu z Saint Louis w stanie Missouri wyprodukowali Jack Daniels (nagrania i miks) i John Douglass (mastering), czyli ci sami dwaj fachowcy, który czuwali nad prawidłowym brzmieniem "United In Chaos", debiutanckiego longplaya Summoning The Lich z 2021 roku. Okładkę "Under The Reviled Throne" zaprojektował ponownie Austin Phillips z Bad Wolf Illustration.

Druga płyta Amerykanów ujrzy światło dzienne 26 lipca w barwach kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Do singla "My Horrors Unending" nakręcono wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Clip Summoning The Lich MY HORRORS UNENDING

Summoning The Lich - szczegóły albumu "Under The Reviled Throne" (tracklista):

1. "Return To The Soil"

2. "Reviled Crystal Wielders"

3. "The Forest Feasts"

4. "My Horrors Unending"

5. "Bastell Dirge"

6. "The Carrion Fleet"

7. "Arrias Groans"

8. "Will To Survive"

9. "Potion Seller"

10. "The Void Gate"

11. "Praise To the Bog".