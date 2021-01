Summoning The Lich debiutują. Kiedy premiera albumu "United In Chaos"?

Pod koniec lutego swą premierę mieć będzie pierwsza płyta amerykańskiej formacji Summoning The Lich.

Summoning The Lich pracują nad debiutancką płytą /materiały prasowe

Pod koniec 2020 roku deathmetalowcy z Saint Louis w stanie Missouri podpisali kontrakt z kalifornijską Prosthetic Records.

Album "United In Chaos" trafi do sprzedaży w barwach wytwórni z Los Angeles 26 lutego i dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Debiutancką płytę Summoning The Lich wyprodukował (w tym miks) Jack Daniels w studiu Sicktones.

Mastering wykonał John Douglass. Autorem okładki jest Austin Phillips.

Z nową kompozycją "The Nightmare Begins" Summoning The Lich możecie się zapoznać poniżej:

Clip Summoning The Lich The nightmare begins

Sprawdźcie także teledysk do opublikowanego w październiku 2020 roku singla "Descend":

Clip Summoning The Lich Descend

Na płycie "United In Chaos" usłyszymy 12 utworów. Oto ich tytuły:

1. "The Nightmare Begins"

2. "Cult Of Ophidian"

3. "The Gatekeeper"

4. "Demon Of The Snow"

5. "Predatory Reflection"

6. "Acid Reign"

7. "United In Chaos"

8. "Descend"

9. "Hymns (Of The Witches Of The West)"

10. "Death Crystal"

11. "Temple Of The Bone"

12. "The Lure Of The Necromancer".