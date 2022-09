Suicide Silence: Pamiętaj o śmierci. Sprawdź nowy utwór "You Must Die"

"You Must Die" to drugi - po opublikowanym w maju "Thinking In Tongues" - numer z siódmego longplaya kalifornijskiego Suicide Silence, którego premierę zaplanowano wstępnie na pierwszy kwartał 2023 roku w barwach niemieckiej Century Media Records.

"'You Must Die' przypomina nam o tym, że czas jest bezlitosny. Z każdym tyknięciem zegara zbliżamy się do śmierci, a to, co stanie się po naszej krótkiej walce z czasem, jest kompletną zagadką. 'You Must Die' ma przypominać nam o śmierci oraz o tym, byśmy nie stali się niewolnikami czasu" - o swoim nowym utworze napisali muzycy Suicide Silence.

Reklama

Przypomnijmy, że płytę "Remember... You Must Die" wyprodukował Taylor Young w The Pit Recording Studio. Okładkę zaprojektował liverpoolski artysta David Van Gough, który aktualnie tworzy w Kalifornii.

Dodajmy, że w ramach europejskiej "Impericon Never Say Die! Tour 2022" Suicide Silence zobaczymy 18 listopada na deskach wrocławskiego klubu Zaklęte Rewiry. U ich boku w stolicy Dolnego Śląska zagrają także After The Burial, Currents, Spite, Invent Animate, Cabal i Boundaries.

Do kompozycji "You Must Die" Suicide Silence nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej: