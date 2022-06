Suicide Silence: Nowy album w 2023 roku

Będzie to siódmy album amerykańskich deathcore'owców, a zarazem czwarty z udziałem Hernana "Eddiego" Hermidy, byłego wokalisty All Shall Perish, który zastąpił przy mikrofonie tragicznie zmarłego Mitcha Luckera.

"Można śmiało założyć, że nasz nowy album ZMIAŻDŻY wasze oczekiwania" - oświadczyli lapidarnie muzycy z kalifornijskiego Riverside. Produkcją (w tym miksem) zajął się Taylor Young w The Pit Recording Studio.

"Remember... You Must Die" to jednocześnie powrót Suicide Silence do grona podopiecznych niemieckiej Century Media Records, w barwach której wypuścili trzy pierwsze longplaye. "Become The Hunter", poprzednia płyta Kalifornijczyków, podobnie jak dwie wcześniejsze, wydała Nuclear Blast Records.

Dokładna data premiery nowego materiału Suicide Silence nie została jednak ujawniona, wiadomo jedynie, iż trafi on do sprzedaży na początku 2023 roku.

Na początku maja zespół podzielił się z fanami nowym utworem "Thinking In Tongues". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej: