Straight Hate: Album "Slaves Of Falseness" gotowy

Tym razem wydaniem trzeciego longplaya grind / deathmetalowego Straight Hate zajmie się zasłużona Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej. Album "Slaves Of Falseness" ujrzy światło dzienne 10 marca.

Nagrania odbyły się w Roslyn Studio pod okiem producenta Krzysztofa Godyckiego oraz w należącym do zespołu studiu Sound Territory, gdzie za konsoletą zasiadł Przemysław Bojar, basista Straight Hate, który odpowiada także za miks i mastering. Okładkę oraz całą oprawę graficzną zaprojektował Maciej Kamuda (m.in. Agathocles, Deivos, Parricide, Throneum).

Grupa poinformowała również, że pierwszy singel z płyty "Slaves Of Falseness" poznamy już 27 stycznia.

"Black Sheep Parade", poprzedni longplay Straight Hate, miał swą premierę w 2019 roku nakładem Deformeathing Production. Utwór "Above The Law" z tego materiału możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo