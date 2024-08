Stracił kolejną posadę. Jasno napisał do byłych współpracowników z "The Voice"

Rafał Brzozowski ustąpił ostatnio miejsca powracającemu do "Jaka to melodia?" Robertowi Janowskiemu. Teraz traci też miejsce prowadzącego show "The Voice Senior". Prezenter i piosenkarz zwrócił się wprost do Roberta Stockingera, który zajmie jego miejsce. Brzozowski przekazał też kilka słów byłym już współpracownikom.