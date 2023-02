"Jest mi niezmiernie przykro odkąd dowiedziałem się, że Jeff Young odszedł. Ukochany klawiszowiec i wokalista, który grał na albumie "Brand New Day" na organach Hammonda" - wspomina Sting. "Był jednym z tych, który zagrał ze mną 11 września, koncert 'All This Time'. Wspaniały muzyk i piękna dusza, życzymy mu dobrze w jego podróży, niech żegluje po spokojnych wodach" - zakończył.

Nie podano przyczyny śmierci muzyka.

Jeff Young był wieloletnim współpracownikiem Donalda Fagena i Steely Dan. Oprócz gry na instrumentach klawiszowych śpiewał także chórki m.in. na albumach Bonnie Raitt, Shawn Colvin czy Jacksona Browne.

Jeff do końca życia był aktywnym w okolicach Los Angeles muzykiem.