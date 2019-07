Stevie Wonder przerywa karierę. Wokalista przejdzie przeszczep nerki

Podczas koncertu w Londynie Stevie Wonder poinformował, że we wrześniu przejdzie operację przeszczepu nerki.

"Będę miał operację. We wrześniu przeszczepią mi nerkę. Wszystko jest w porządku. Mam dawcę, wszystko jest w porządku" - podkreślał ze sceny Stevie Wonder.

"Chciałem, żebyście o tym wiedzieli. Nie usłyszycie o tym plotek. Sam wam o wszystkim powiem" - zapewnił 69-letni wokalista.

Z relacji z koncertu w Londynie możemy dowiedzieć się, że Wonder był w dobrej formie i nic nie wskazywało na to, że ma jakiekolwiek problemy ze zdrowiem.



Wiadomo, że po zakończeniu obecnej trasy (przed nim jeszcze trzy występy w Irlandii i Stanach Zjednoczonych) Amerykanin zrobi sobie przerwę w karierze.

Dorobek wielokrotnie nagradzanego niewidomego wokalisty (urodził się jako wcześniak, a przez nadmiar tlenu w inkubatorze stracił wzrok) zamyka płyta "A Time to Love" z 2005 r.

Wideo