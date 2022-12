Nad Stevenem Tylerem zgromadziły się czarne chmury. 74-letni rockman musi zmierzyć się z poważnymi oskarżeniami związanymi z przemocą seksualną i uwodzeniem nieletniej. Z pozyskanych przez magazyn "Rolling Stone" dokumentów sądowych wynika, że Julia Holcomb pozwała frontmana Aerosmith ( posłuchaj! ) za "napaść seksualną, naruszenie nietykalności cielesnej na tle seksualnym oraz emocjonalne dręczenie".

Powódka twierdzi, że Tyler nawiązał z nią intymną relację w 1973 roku, kiedy miała 16 lat. Po tym, jak muzyk dowiedział się o problemach w domu nastolatki, przekonał jej rodziców do tego, by powierzyli mu opiekę nad nią. "Dzięki temu mógł zabierać mnie w trasy, gdzie wykorzystywał mnie seksualnie i faszerował alkoholem i narkotykami. Byłam zbyt bezsilna, aby oprzeć się jego sławie, wpływom i pieniądzom. Zmusił mnie do uwierzenia w to, że byliśmy parą, że to był romans" - twierdzi rzekoma ofiara artysty.

Steven Tyler z Aerosmith dokonał napaści seksualnej na nastolatkę?

Julia Holcomb utrzymuje też, że gdy miała 17 lat zaszła z Tylerem w ciążę. Wtedy on wymusił na niej poddanie się aborcji. Zagroził, że jeśli tego nie zrobi, przestanie wspierać ją finansowo. Choć w pozwie nie pada nazwisko Tylera - jest on określany mianem anonimowego "Johna Doe" - wiadomo, że chodzi o niego. Holcomb już wcześniej oskarżała publicznie muzyka o identyczne przewinienia, zarówno w wywiadach, jak i podczas występów na wiecach antyaborcyjnych.

Poza tym w pozwie są wymowne cytaty z autobiografii Tylera zatytułowanej "Does the Noise in My Head Bother You?", w której przyznaje on, że "prawie wziął sobie nastoletnią pannę młodą". "Jej rodzice byli we mnie zakochani, więc podpisali stosowne papiery, dzięki czemu dostałem prawo do opieki nad nią" - wspomina na kartach książki rockman. Gwiazdor opisał dziewczynę jako "pragnienie swego serca, partnerkę w zbrodniach namiętności".

Steven Tyler nie odniósł się jeszcze publicznie do zawartych w pozwie zarzutów.

