Nancy Sinatra zamieściła zdjęcie projektantki i dopisała: "Jest mi tak przykro. Powodzenia, panno Westwood. Uczyniłaś zmianę".

Wpis pojawił się także na koncie rockowego zespołu Duran Duran, który karierę zaczął w momencie, gdy projekty Vivienne Westwood zyskiwały popularność.

"Nie wiem od czego zacząć wyrażanie smutku z powodu śmierci Vivienne Westwood. Największa z angielskich projektantów mody w historii? Na pewno najbardziej oryginalna i wpływowa. Bez niej nie ma punka, Sex Pistols i przyszłości. I naprawdę urocza kobieta, która nigdy nie szła na kompromis. Nie będzie drugiej takiej jak ona. Rzadko bywają dni, w których Vivienne nie ma wpływu na mój dobór ubrania. Kogo mamy teraz naśladować?" - napisał John Taylor, basista zespołu.

"Prawdziwa wizjonerka. Prawdziwa aktywistka. Prawdziwa ARTYSTKA. Spoczywaj w pokoju, Vivienne Westwood" - napisał Sam Smith.

Prawdziwe epitafium stworzyła Stella McCartney - córka Paula McCartneya, a zarazem popularna projektantka mody. Jej długi pożegnalny wpis jest ostatnim słowem skierowanym w stronę brytyjskiej legendy.

"Nie mogę uwierzyć, że to piszę... Dziś straciliśmy jedną z najrzadszych brytyjskich ikon mody w historii. Vivienne Westwood zainspirowała moją karierę projektantki odwagą i wulgarnością. To ona wymyśliła punk. Pamiętam, jak siedziałam z nią godzinami na urodzinowej kolacji Juergena Tellera, jak delikatnie analizowała róg obrusu, składając go z precyzją jak japońskie origami... Zdałam sobie sprawę, że tworzyła maleńki wzór i projektowała obiekt zero-waste, z niewielkimi zmianami. Była geniuszem.

Vivienne wymyśliła historyczne momenty projektowania mody, które obudziły nas wszystkich i wstrząsnęły branżą do głębi. Wytyczała drogę do przodu, nigdy nie przepraszając za obnażanie niesprawiedliwych krzywd na świecie i zadawanie niewygodnych pytań. Vivienne mówiła to tak, jak to widziała. Chciała uczynić modę lepszą. Vivienne przekraczała wszelkie granice i trzymała głowę wysoko. Była bezczelna, niepokorna i miała najprawdziwszą atmosferę "pier*** się", jaką kiedykolwiek znałam. Nigdy nie spotkałam nikogo takiego jak ona. Mam nadzieję, że więcej będzie takich jak ona...Więcej walczyć jak ona, więcej tworzyć jak ona, więcej celebrować, tak jak ona. Dziękuję Ci Damo Vivienne Westwood za wszystko co nam dałaś. Będziesz żyła wiecznie. Boże zachowaj Westwood... Punk rock nigdy nie umrze" - czytamy.

Vivienne Westwood miała 81 lat. Była ikoną światowej mody

Westwood zaprojektowała m. in. w 1989 r. strój dla ówczesnej brytyjskiej premier Margaret Thatcher, w którym pojawiła się na okładce kolorowego magazynu.

W 1992 r. królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II odznaczyła ją Orderem Imperium Brytyjskiego (OBE). Jednak nawet wówczas, podczas uroczystości w pałacu Buckingham, potrafiła zaszokować obecnych swym niekonwencjonalnym strojem.

"Jedynym powodem, dla którego jestem w świecie mody jest niszczenie słowa konformizm. Nic mnie nie interesuje jeżeli nie ma tego elementu" - napisała Westwood w swojej biografii, która ukazała się w 2014 r.

