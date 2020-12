Stelmach, Niedźwiecki i Łukawski poprowadzą "Top Wszech Czasów" w Radiu 357

Na stronie nowego Radia 357 ogłoszono, że 1 stycznia na antenie usłyszymy "Top Wszech Czasów". Podobna audycja była emitowana w Trójce i zyskała już miano kultowej.

Marek Niedźwiecki będzie jednym z prowadzących "Top Wszech Czasów" w Radiu 357 /Piotr Kamionka / Reporter

W radiowej Trójce "Top Wszech Czasów" po raz pierwszy na antenie zagościł w 1983 roku, a od 1994 roku był nadawany regularnie.

Reklama

"Top Wszech Czasów" to lista wybierana przez słuchaczy, która składa się ze stu utworów, według nich najlepszych w historii muzyki.

Pomysłodawcą stworzenia takiego formatu jest Marek Niedźwiecki, który również przez lata był prowadzącym "Topu". Od 2011 roku audycja zawsze była emitowana 1 stycznia. W tym roku w ramówce Trójki nie widnieje zapowiedź "Topu", nie rozpoczęto również głosowania.

Jednak dla fanów audycji miłą niespodziankę przygotowali prowadzący Radia 357, format się jednak nieco zmieni, ponieważ piosenki zostaną wybrane przez dziennikarzy. Audycja odbędzie się 1 stycznia i będzie trwała od 9 do 21. Poprowadzą ją kolejno: Piotr Stelmach (9-13), Marcin Łukawski (13-17) i Marek Niedźwiecki (17-21).

"Przed Państwem muzyczne święto, czyli Top Wszech Czasów Radia 357. Przez 12 godzin będziemy grali najważniejsze utwory wybrane przez naszych dziennikarzy. W tym roku Top będzie wyjątkowo ułożony przez nich" - czytamy w opisie wydarzenia. Jak tłumaczą organizatorzy, jako dopiero powstające radio, nie posiadają jeszcze systemu do głosowania.

"Bardzo chcieliśmy wyemitować na naszej antenie 'Top Wszech Czasów', bo to audycja, bez której ani słuchacze, ani my nie wyobrażamy sobie Nowego Roku. To trochę jak Boże Narodzenie bez 'Kevina..'. Dlatego wybraliśmy tym razem nasze najważniejsze utwory, nazywając to wewnętrznie 'Topem Zerowym'. Niesamowite wyzwanie, ale udało się" - podsumował Piotr Stelmach w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.