Radiowa Trójka z nową ramówką. Kogo usłyszymy na antenie?

Ogłoszono jesienną ramówkę Programu III Polskiego Radia. To pierwsze oficjalne ustalenia po aferze, która wybuchła w stacji w maju.

Afera w Trójce rozpoczęła się w maju bieżącego roku

Zamieszanie rozpoczęło się w połowie maja, gdy utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" znalazł się na szczycie notowania nr 1998 Listy Przebojów Trójki.

Po wielu zmianach z redakcji odeszła większość dziennikarzy, związana z radiem od lat, m.in. Piotr Stelmach, Marek Niedźwiecki, Katarzyna Pruchnicka, Patrycjusz Wyżga czy Tomasz Rożek.



Nowym dyrektorem Trójki został Michał Narkiewicz-Jodko. "Trójka zmienia swój format i charakter, aby bardziej odpowiadać na wymagania i oczekiwania współczesnych słuchaczy, dlatego niezbędne są zmiany programowe, a dyrektor Anteny ma prawo dobrać sobie zespół do realizacji programu - zgodnie z jego założeniami" - mówił nam dyrektor stacji.

Teraz ogłoszono oficjalną ramówkę stacji. "Autorskie audycje prowadzone przez najlepszych dziennikarzy oraz dostosowane do pory dnia pasma poświęcone różnym gatunkom i brzmieniom - oto kolejne mocne akcenty jesiennej, bardzo muzycznej ramówki Programu 3 Polskiego Radia" - czytamy na stronie radia.



Od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-11.00 będzie można usłyszeć audycję "Trójkowo, rockowo", prowadzona przez czterech dziennikarzy: Mateusz Tomaszuk (poniedziałek), Michał Grabkowski (wtorek), Michał Kirmuć (środa) i Marek Wiernik (czwartek).

Również od poniedziałku do czwartku, w godzinach 19.00-22.00 nadawane będzie wieczorne pasmo "Muzyka z Trójką". Usłyszymy m.in. "AnagramMargana" Michała Margańskiego (godz. 19.00-20.00), "Po zachodzie słońca" Aleksandry Kaczkowskiej (20.00-21.00) oraz "Trzy kwadranse jazzu" Jana Ptaszyna Wróblewskiego (21.00-22.00). Wtorek to: "Gh+" Grzegorza Hoffmanna (19.00-20.00), "Cały ten rock" Marka Wiernika (20.00-21.00) oraz "Studio el-muzyki" Jerzego Kordowicza (21.00-22.00).



W środę Piotr Baron poprowadzi "Trzy wymiary gitary" (19.00-20.00), Michał Grabkowski "Dogrywkę" (20.00-21.00), a Wojciech Ossowski "Klub folkowy" (21.00-22.00). Z kolei czwartek to "Czy już państwo słyszeli?" Justyny Grabarz (19.00-20.00), "Konstelacja M." Mateusza Tomaszuka (20.00-21.00) i "Od punka do Franka" Radosława Okraski (21.00-22.00).

Z kolei po 23.00 od poniedziałku do czwartku pojawią się: "Dzika karta", której gospodarzami będą młodzi, debiutujący dziennikarze (w poniedziałki), wtorkowy "Wieczorny przegląd myśli" Michała Kirmucia, "Między dniem a snem" Piotra Majewskiego (środa) oraz nadawane w czwartki "Gitarą i piórem" Janusza Deblessema.



Kolejną nowością w ramówce jest trzygodzinna "Przebojowa sobota", która na antenie będzie pojawiała się w każdą sobotę od 19.00 do 22.00. Jej gospodarze będą się zmieniali. W miejscu "Listy Przebojów Programu Trzeciego" pokaże się "Moja muzyka" - prowadzącym ma być Piotr Baron.

Zmiany zaszły również w porannych audycjach. Według nowych decyzji każdy poranek należeć będzie do innego gatunku muzycznego w audycji "Trójka budzi": w poniedziałki usłyszymy synth pop (Michał Kirmuć), we wtorki post-punk (Michał Migała), środy to rytmy soul, funk, r'n'b (Justyna Grabarz), w czwartek Trójka będzie budzić nową falą (Jędrzej Kodymowski), w piątek będzie królował tzn. off (Mateusz Tomaszuk), natomiast w sobotę jazz'n'bass (Michał Grabkowski).