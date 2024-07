Staszek Karpiel-Bułecka zasłynął w show-biznesie jako wokalista grupy Future Folk. Jest związany z muzyczną formacją od 2011 r. Wraz z pozostałymi muzykami z zespołu tworzą muzykę z pogranicza tanecznej elektroniki i dubstepu, dodając do tego rozmaite dźwięki, pochodzące z góralskiego folku. W 2013 r. zespół dał się poznać szerszej publiczności za sprawą udziału w programie Polsatu "Must Be the Music. Tylko muzyka".