"Stan? Używany, żyleta!": Człowiek Na Taśmie debiutuje

Związany z muzyczną sceną wrocławską, Sypuła - Człowiek Na Taśmie, przygotował debiutancką płytę. Adam Sypuła - "twórca o szerokich horyzontach, doskonały muzyk i bezczelnie bystry tekściarz".

Płyta ujrzała światło dzienne 29 marca 2020 i zdobyła uznanie wśród krytyków.

"Nie pamiętam kiedy nowe polskie piosenki sprawiły mi podobną przyjemność. To, co w twórczości Adama Sypuły już na początku zwróciło moją uwagę, to słowa. Jego piosenki podporządkowane są świetnym, poetyckim tekstom - surrealistycznym, fantazyjnym, w których artysta wykreował osobne światy. (...) Zapowiada się bardzo interesująca kariera!" - ocenił Daniel Wyszogrodzki, autor książki "Satysfakcja - Historia The Rolling Stones".



"Posłuchałem jego materiału. Przyznam, że z ciekawością. Intrygujące mimo, że nie moja bajka no ale jednak też trochę moja" - dodał Paweł Krawczyk, członek zespołu Hey.

Album promowały cztery single: "Głębiej", "Fest", "Dałbym ci świat" oraz "Wyciszenie".



Clip Adam Sypuła FEST

Co ciekawe, wszystko na tej płycie jest jego autorstwa: teksty, muzyka, instrumenty klawiszowe, gitary, kontrabas, instrumenty perkusyjne, programowanie, produkcja i miksy.



"To jest pierwszy projekt po polsku, bardziej niż inne skierowany do ludzi, bo i sam też jestem na nich ukierunkowany. Każda rzecz, którą wokół niego robię, zależy ode mnie. Myślę o nim w dorosły sposób, staram się, żeby żył. Wcześniej byłem tylko wokalistą czy tekściarzem, a teraz jestem całą maszyną, która sama robi wszystko" - komentuje Sypuła w wywiadzie dla portalu opinia.co.uk.

"Ta płyta jako produkt i marka może istnieć i nie przynosić mi wstydu. Nie twierdzę, że to jest wybitne i wyjątkowe, ale na pewno jest ciekawe, proponuje inną perspektywę. Jest bardzo moje i na tyle, na ile mogłem -prawdziwe" - podsumował.