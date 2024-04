Stan Borys ma poważne problemy ze zdrowiem. "Ogromny ból"

Stan Borys ( posłuchaj! ) od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W lutym 2019 r. przeszedł udar, po którym był częściowo sparaliżowany (przez kilka dni lekarze w szpitalu walczyli o jego życie); przeżył także zawał serca.

Na co dzień wokalista razem ze swoją partnerką Anną Maleady mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie stale walczy o powrót do zdrowia.

Reklama

Stan Borys o problemach zdrowotnych. "Stale powracają"

Przed Wielkanocą Stan Borys przyleciał do Polski, by wziąć udział w jednym z programów TVP. Niestety zaraz po wyjściu z samolotu musiał udać się do specjalisty. "Po przylocie Stan miał nagle bardzo duże problemy z chodzeniem i poruszaniem się" - powiedziała Maleady w rozmowie z "Super Expressem".

Dodała również, że miał problemy ze wstaniem z krzesła, a podczas spacerów walczył z bólem. "Dzięki natychmiastowej reakcji fachowców i lekarzy w Polsce udało się załagodzić ogromne bóle" - wyjaśnił wokalista.

"Niestety, stale powracają problemy neurologiczne po przebytym udarze niedokrwiennym, które do końca życia muszą być leczone i rehabilitowane. W tym roku minęło już pięć lat od udaru. Nad wszystkim stale czuwa moja ukochana Ania, która dba i bardzo pilnuje wizyt z lekarzami i rehabilitacji" - dodał.