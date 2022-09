Przypomnijmy, że pod szyldem Kombi funkcjonuje zespół dowodzony przez Sławomira Łosowskiego, klawiszowca i założyciela tej grupy. Towarzyszą mu jego syn Tomasz Łosowski (perkusja, także TTR2), wokalista Zbigniew Fil (laureat drugiej edycji "Drogi do gwiazd", jako instrumentalista współpracował z m.in. Budką Suflera, Pilichowski Band i Kukla Band) oraz basista Karol Kozłowski.

W 2003 r. powstała grupa Kombii, założona przez dawnych kolegów Łosowskiego, z którymi nagrał on w latach 80. najważniejsze albumy swojego zespołu oraz hity "Kochać cię - za późno", "Słodkiego, miłego życia", czy "Królowie życia".

Reklama

Łosowski nie wziął wtedy udziału w reaktywacji, dlatego jego ówcześni koledzy z Kombi - wokalista i gitarzysta Grzegorz Skawiński, basista Waldemar Tkaczyk i zmarły w 2013 r. perkusista Jan Pluta - postanowili kontynuować działalność pod nieco zmodyfikowaną nazwą (prawa do marki Kombi należą do Łosowskiego).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Kombii IPLA

Kombi i Kombii: Łosowski i Skawiński walczą o prawo do nazwy

Od kiedy zespoły funkcjonują na rynku jednocześnie, zdarzały się nawet kuriozalne sytuacje, kiedy oba projekty występowały z tą samą piosenką na imprezach sylwestrowych dwóch różnych stacji telewizyjnych, co wprowadzało widzów w jeszcze większą konsternację.

Zdjęcie Zbigniew Fil (Kombi) w 2019 r. często był mylony z Grzegorzem Skawińskim / Karol Makurat / Reporter

Liderzy zespołów od lat walczą o prawo do używania nazwy Kombi. Sprawa trafiła do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, gdzie Sławomir Łosowski odwołał się od decyzji Izby Odwoławczej, która we wrześniu 2021 r. postanowiła, że Grzegorz Skawiński ma prawo do używania unijnego znaku towarowego Kombi.

Trybunał oddalił skargę Łosowskiego, obciążając go kosztami postępowania, tłumacząć, że "dowody przedstawione przez skarżącego w celu wykazania istnienia wyłącznego prawa podmiotowego do nazwy Kombi nie miały znaczenia dla sprawy oraz, po drugie, że w niniejszym wypadku istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd".

Clip Kombi Słodkiego miłego życia

Sprawdź tekst utworu "Słodkiego, miłego życia" w serwisie Teksciory.pl!

Dorobek Kombi zamyka studyjna płyta "Minerał życia" z grudnia 2021 roku. W zeszłym roku także Kombii podzieliło się z fanami nowym materiałem zebranym na albumie, pt. "5".

Top Of The Top Sopot Festival 2019 - koncerty "Forever Young" i "Love Forever" (dzień pierwszy) 1 / 19 Bonnie Tyler Źródło: AKPA udostępnij

Czytaj także:

Kombi: Recenzja płyty "Minerał życia"