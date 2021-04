Kombi: Miłości nie kupisz. Zobacz teledysk "Ale co z tego"

Szykująca się do jubileuszu 45-lecia dowodzona przez klawiszowca Sławomira Łosowskiego grupa Kombi wypuściła teledysk "Ale co z tego".

Sławomir Łosowski szykuje się do obchodów 45-lecia grupy Kombi

Po nastrojowym utworze "Minerał życia", grupa Kombi prezentuje taneczną piosenkę "Ale co z tego". To właśnie drugi singel zapowiadający nową płytę Kombi szykowaną na 2021 r. w związku z 45-leciem zespołem.

"Prezentując drugą piosenkę z nowej płyty ujawniamy, że muzyka i nastroje będą na tej płycie różnorakie. Taki zresztą jest nasz zamysł, aby płyta dawała radość i wzruszenie. I jak przy 'Minerale życia' niejednej osobie popłynęła łza rozczulenia (o czym słuchacze pisali w komentarzach), to przy 'Ale co z tego' - mamy nadzieję - obficie popłyną łzy śmiechu. Co do części instrumentalnej, to większość klawiszy nagrana została na moich starych analogach. Te analogi mają obecnie w muzyce światowej swój mocny powrót. Skorzystałem również ze współczesnych technik przetwarzania dźwięku. Sporo pobawiłem się samplingiem, z którym jestem w nierozerwalnym związku od 1985 r." - opowiada Sławomir Łosowski, lider Kombi i autor muzyki do "Ale co z tego".

Za tekst odpowiada wokalistka Patrycja Kosiarkiewicz, która ma na koncie słowa przebojów takich wykonawców, jak m.in. Alicja Janosz, Feel i Iwona Węgrowska.

"Ta piosenka to jedna z tych opowiastek z morałem: miłości nie kupisz. Ale też dowód na to, że wszechświat zawsze odpowiada na nasze zamówienia. Sławek lubi humor w piosence, o czym mi powiedział na samym początku naszej współpracy. Ja zawsze chciałam tak pisać, ale dotąd nie było okazji. No i udało się. Co więcej, zdradzę, że razem poszliśmy tym tropem nie tylko w 'Ale co z tego'" - dodaje Patrycja Kosiarkiewicz.



Kombi Ale co z tego?

Twórcy teledysku (Kocha Lubi Szeruje) tak mówią o klipie: "Postanowiliśmy opowiedzieć historię dwojga bohaterów ze świata zwierząt ujętą w formie animowanych fotokolaży. Pomimo konwencji wizualnego absurdu, zwierzęcy bohaterowie przeżywają ludzkie dramaty. W klipie wprawione w ruch zostało aż 1268 indywidualnie dobranych elementów. Zależało nam nad tym, aby każda zatrzymana klatka klipu była plastyczną kompozycją, bogatą w detale, symbolikę, a także humor".



Przypomnijmy, że pod szyldem Kombi u boku lidera występują jego syn Tomasz Łosowski (perkusja, także TTR2), wokalista Zbigniew Fil (znany z m.in. programu "Jak to melodia?"; laureat drugiej edycji "Drogi do gwiazd", jako instrumentalista współpracował z m.in. Budką Suflera, Pilichowski Band i Kukla Band) oraz basista Karol Kozłowski.

W 2003 roku Łosowski nie wziął udział w reaktywacji Kombi pod nazwą Kombii (w składzie występowali wówczas muzycy Kombi: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i zmarły w 2013 roku perkusista Jan Pluta).

Do starej nazwy Kombi zespół Sławomira Łosowskiego powrócił jesienią 2014 r. Kilka miesięcy wcześniej grupa stała się kwartetem po dołączeniu Karola Kozłowskiego.

Kombi Niech noc połączy

