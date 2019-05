Soundgarden: Koncertowa płyta na żądanie fanów

26 lipca ukaże się koncertowa płyta "Soundgarden: Live from the Artists Den", będąca rejestracją specjalnego występu na zakończenie trasy promującej ostatni studyjny album "King Animal".

Chris Cornell (Soundgarden) odebrał sobie życie w maju 2017 r. / Paul R. Giunta /Getty Images

The Artists Den to renomowana seria koncertów w kameralnych i nietypowych projektach. Udział w nich wzięli m.in. John Legend, alt-j, Alabama Shakes, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Lady Antebellum, The Killers, Zac Brown Band czy Shawn Mendes. Koncerty odbywały się m.in. w Graceland, świątyni masońskiej, kinie niemym funkcjonującym w latach 30., Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku czy nieczynnej fabryce okien na Brooklynie. Powstało 70 odcinków programu.

Wideo Soundgarden: Live from the Artists Den – Official Trailer

17 lutego 2013 r. grupa Soundgarden zakończyła wyprzedaną zimową trasę koncertową promującą "King Animal", pierwszy album studyjny po ponad 16-letniej przerwie, za sprawą występu "Live from the Artists Den" zarejestrowanym w słynnym Wiltern w Los Angeles. Ku zadowoleniu publiczności zespół połączył w setliście nowe utwory z klasykami oraz utworami, które nieczęsto pojawiały się na koncertach.

Fani formacji od dawna domagali się oficjalnego wydawnictwa z tego występu. Niemal 2,5-godzinny występ zawiera 29 utworów, w tym 21 takich, które nigdy wcześniej nie pojawiły się na koncertowych wydawnictwach Soundgarden. "Blind Dogs" zespół zagrał po raz pierwszy w karierze.

Sześć lat po zarejestrowaniu, "Soundgarden: Live from the Artists Den" ukaże się w kilku formatach. Super Deluxe box będzie zawierał koncert zarejestrowany w dźwięku 5.1 surround stereo na Blu-rayu oraz ponad pół godziny materiałów dodatkowych, cztery 180-gramowe winyle, 2CD, 40-stronicową książkę, litografię i replikę przepustki artist all-access z koncertu. Ponadto przewidywane są wersje 4LP, Blu-ray i 2CD.

"Byliśmy niezmiernie dumni i podekscytowani, że możemy zaprezentować materiał z 'King Animal' i świętować razem z fanami" - wspomina gitarzysta Kim Thayil.

Wideo W wieku 52-lat zmarł Chris Cornell (Associated Press/x-news)

"To był wyjątkowy koncert i doskonale pamiętam radość Chrisa z tamtego wieczoru. Cieszę się, że fani będą mogli powrócić do tej nocy" - dodaje Vicky Cornell, wdowa po zmarłym samobójczą śmiercią w maju 2017 r. wokaliście Chrisie Cornellu, znanym również z Audioslave, Temple of the Dog i kariery solowej.

Chris Cornell (1964 - 2017) 1 10 W wieku 52 lat zmarł nagle Chris Cornell, wokalista grup Soundgarden i Audioslave. Autor zdjęcia: Buda Mendes Źródło: Getty Images 10

Nagła i niespodziewana śmierć Cornella zszokowała opinię publiczną na całym świecie. Badania toksykologiczne wykazały, że 52-letni wokalista wziął nie tylko przepisany Ativan. W jego organizmie znaleziono m.in.: nalokson (pochodzący z leku o nazwie Narcan), butalbital (lek psychotropowy), lorazepam (składowa wspomnianego już Ativanu), pseudoefedryna (syntetyczny zamiennik efedryny) oraz barbiturany (składowe leków nasennych, znieczulających i przeciwpadaczkowych). Wszystkie wymienione substancje pochodzą z leków na receptę.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Soundgarden Spoonman

Clip Soundgarden Fell On Black Days

