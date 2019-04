Soundedit 2019: Wystawa Jo Mirowskiego w Chorzowie

10 maja w Chorzowskim Centrum Kultury - Galeria Antresola odbędzie się wernisaż wystawy Jo Mirowskiego "Hej, hej to tylko rock'n'roll". Mający polskie korzenie projektant współpracował z m.in. Paulem McCartneyem, Chrisem Rea czy grupą Scorpions.

Jo Mirowski pracował dla m.in. Paula McCartneya /Małgorzata Wojna /materiały prasowe

"Wystawa 'Hej, hej to tylko rock'n'roll!' miała swoją premierę podczas X edycji Festiwalu Soundedit w Łodzi. Udało nam się zaprosić wybitnego projektanta i to był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Prace Jo Mirowskiego, on sam również, wzbudziły ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Cieszę się, że nasz pomysł udaje się przenieść do innego miasta" - mówi Maciej Werk, dyrektor Festiwalu Soundedit.

Reklama

Jo Mirowski urodził się w Yorkshire na północy Anglii. Jego rodzice pochodzą z Polski, on sam obecnie mieszka w Londynie. Od najmłodszych lat Jo interesował się sztuką, spędzając w dzieciństwie niezliczoną ilość godzin na rysowaniu i malowaniu. Po ukończeniu szkoły przebywał pięć lat na studiach, ukończył kierunek "Sztuka i design".

Jego pierwszą poważną pracą była agencja reklamowa Newton & Godin, gdzie pełnił rolę wizjonera i projektanta takich marek jak: Fiat, Sony, Moulinex. Mimo zdobycia cennego doświadczenia w pracy dla wspomnianych firm, Mirowski czuł się w środowisku agencji nieco ograniczony. Jego ambicją było działanie w przemyśle muzycznym. Po dwóch latach w Newton & Godin otrzymał stanowisko dyrektora artystycznego w wytwórni Polydor Records UK.

"W swojej pracy zajmowałem się też przedstawicielami muzyki klasycznej jak Carreras i Domingo, zawsze chciałem współpracować z Pavarottim. Największym artystą rockowym jest dla mnie Paul McCartney. Pracowałem dla niego 15 lat" - mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia Jo Mirowski.

Wideo Soundedit'18 - Jo Mirowski „Hej, hej to tylko rock'n'roll!”

"'Wired to the Moon' to była najszybsza okładka, którą zrobiłem w życiu. Zajęła mi dwanaście minut. To dziecinny mały rysunek z księżycem i słońcem, jakby wisiorek. Projekt poszedł do EMI, zdziwiłem się, że Chris Rea go wybrał. To był tylko szkic. Trudna w realizacji okazała się okładka Scorpions 'Pure Instinct'. Spędziliśmy wiele dni wśród zwierząt, pracując nad odpowiednimi ujęciami" - wspomina.



Po czterech i pół roku pracy w Polydor Records, Mirowski przeszedł na stanowisko dyrektora artystycznego do agencji designu MTI Advertising. W 1985 r. pełen nowej energii i ambicji Mirowski wraz z Pete'em Haywardem uformował projekt Mainartery Design. Ku zaskoczeniu artystów, firma z dnia na dzień osiągnęła bardzo dobre wyniki, a w ciągu roku była już jedną z wiodących firm projektowych w brytyjskim przemyśle muzycznym.



Firma Mainartery Design angażowała się we wszystkie aspekty działalności promocyjnej i marketingowej wytwórni fonograficznych. Działała na wszystkich frontach tworząc: plakaty, materiały promocyjne, broszury, fotografie, stylizacje, wydruki filmy, reklamy telewizyjne i stoiska wystawowe na festiwalach.



Baza klientów Mirowskiego i Haywarda szybko się powiększała. Duet pracował zarówno dla dużych firm fonograficznych, takich jak: BMG, Universal, Warner, Sony czy EMI, jak i mniejszych, niezależnych wytwórni. Mainartery Design szybko stała się firmą działającą nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Europie i USA. Firma tworzyła dla: Paula McCartneya, Judas Priest, Chris Rea, Scorpions, Telewizji Polskiej, Jose Carrerasa, Marillion, Placido Domingo, a nawet dla papieża Jana Pawła II.



Prace, jakie zostaną zaprezentowane na wystawie, to wybrany przez artystę przegląd okładek, reklam, koncepcji i grafik, które Jo zaprojektował podczas swojej długiej kariery.



Wystawa jest jednym z punktów programu Chorzów Vinyl Festiwal. To wiosenne święto przeznaczone dla miłośników płyty winylowej. Organizatorzy już trzeci raz zapraszają do odwiedzin na Śląsku. W tym roku impreza prezentuje niezwykle bogaty, urozmaicony program, m.in.: wielka giełda płytowa, wyjątkowe koncerty (SBB gra "Welcome", kameralna Aga Zaryan, Smolik + Kev) oraz... loty balonem z gramofonami na pokładzie.



Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w Łodzi już po raz jedenasty. Dotychczas ogłoszono występy m.in. Nitzer Ebb, DAF oraz laureatów nagrody Człowieka ze Złotym Uchem: Micka Harveya i Stanisława Soyki.