Soulfly ujawnia szczegóły nowej płyty "Totem"

Nowa płyta popularnej grupy z Phoenix w stanie Arizona powstała w studiu Platinum Underground, gdzie nad przebiegiem sesji nagraniowej czuwali John Aquilino i Arthur Rizk, który dodatkowo wystąpił w charakterze gitarzysty prowadzącego. Okładkę następcy longplaya "Ritual" (2018 r.) zaprojektował amerykański artysta James Bousema.

Na albumie "Totem" usłyszymy trzech gości: Johna Powersa, gitarzystę Eternal Champion; Chrisa Ulsha, perkusistę Power Trip; oraz Johna Tardy'ego, frontmana Obituary.

"'Totem' obejmuje wszystko, od samych początków, całościowo. Jest więc trochę black metalu, coś z death metalu i thrashu, nie brakuje też groove metalu - jest tu wszystko. Płyta penetruje najróżniejsze obszary metalu, dzięki czemu wydaje się bardzo różnorodna" - powiedział Brazylijczyk Max Cavalera, grający na gitarze wokalista i założyciel Soulfly.

"Materiał ten jest mocno związany z przyrodą, jej mistyką, leśnymi duchami, duchami zwierząt, tego typu sprawami. Fajnie to wyszło" - dodał były frontman brazylijskiej Sepultury. Nowe dokonanie Soulfly ujrzy światło dzienne 5 sierpnia nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku, po wielu latach współpracy, z Soulfly pożegnał się gitarzysta prowadzący Marc Rizzo. Kto będzie jego następcą, nadal pozostaje zagadką; na koncertach funkcję tę pełni obecnie Dino Cazares z Fear Factory.

Nowego singla "Superstition" Soulfly możecie posłuchać poniżej:

Clip Soulfly Superstition (LYRIC VIDEO)

Na płycie "Totem" usłyszymy 10 utworów. Oto ich lista:

1. "Superstition"

2. "Scouring The Vile"

3. "Filth Upon Filth"

4. "Rot In Pain"

5. "The Damage Done"

6. "Totem"

7. "Ancestors"

8. "Ecstasy Of Gold"

9. "Soulfly XII"

10. "Spirit Animal".