Soulburn zarejestrowali album "Noa's D'ark"

Grupa Soulburn z Niderlandów opublikuje w listopadzie czwartą płytę.

Soulburn przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Noa's D'ark", pierwszy od czterech lat album Soulburn, wyda niemiecka Century Media Records. Premierę zaplanowano na 13 listopada.



Reklama

Poza dziesięcioma premierowymi kompozycjami, na nowej płycie Soulburn znajdziemy także utwory "Abyssica" i "On The Crimson Wings Of My Ruin", które w 2018 roku trafiły na EP-kę "Carpe Noctem".



Przypomnijmy, że Soulburn, łączący w swojej twórczości black i death metal z posępnym doom metalem, tworzą grający na basie wokalista Twan van Geel (także w Legion Of The Damned), gitarzysta Erik Daniels i perkusista Bob Bagchus (obaj są byłymi muzykami Asphyx) oraz gitarzysta Remco Kreft (Grand Supreme Blood Court, Nailgun Massacre, Xenomorph).



Premierowej kompozycji "From Archaeon Into Oblivion" Soulburn możecie posłuchać poniżej:

Clip Soulburn From Archaeon Into Oblivion (Lyric Video)

Oto lista utworów albumu "Noa's D'ark":



1. "The Morgue Of Hope"

2. "Noah's Dark"

3. "Tempter Ov The White Light"

4. "Anarchrist"

5. "Shrines Of Apathy"

6. "Assailed By Cosmic Lightning"

7. "Triumphant One"

8. "Anointed - Blessed - And Born For Burning"

9. "The Godless I"

10. "From Archaeon Into Oblivion"

11. "Abyssica"

12. "On The Crimson Wings Of My Ruin".