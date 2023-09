Sorcerer: Album "Reign Of The Reaper" w szczegółach

Czwarty album doom / heavymetalowej formacji ze Sztokholmu zarejestrowano we własnych studiach oraz w SolnaSound Recording, gdzie nad nagraniami partii perkusji czuwali Simon Johansson, gitarzysta Soilwork i Wolf, oraz Mike Wead, gitarzysta Kinga Diamonda i Mercyful Fate.

Miks i mastering "Reign Of The Reaper" wykonał Ronnie Björnström. Okładkę zaprojektował szwedzki artysta Joakim Ericsson. Współproducentem nowej płyty Sorcerer jest Conny Welén (kolega Björnströma z thrashowego Mezzrow), który gościnnie zagrał również na klawiszach.

Na "Reign Of The Reaper" usłyszymy jeszcze perkusistę Richarda Evensanda, którego w tym roku zastąpił Stefan Norgren. Następca albumu "Lamenting Of The Innocent" (2020 r.) będzie mieć swą premierę 27 października w barwach Metal Blade Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Do wypuszczonego w poniedziałek, 18 września, singla "Morning Star" z nowej płyty Szwedów nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Sorcerer Morning Star

Sorcerer - szczegóły albumu "Reign Of The Reaper" (tracklista):

1. "Morning Star"

2. "Reign Of The Reaper"

3. "Thy Kingdom Will Come"

4. "Eternal Sleep"

5. "Curse Of Medusa"

6. "Unveiling Blasphemy"

7. "The Underworld"

8. "Break Of Dawn".