Sodom: Premiera albumu "Genesis XIX" w szczegółach

Grupa Sodom, ikona teutońskiego thrashu, ujawniła szczegóły związane z premierą nowej płyty.

Pierwszy od ponad czterech lat album legendarnej formacji z Gelsenkirchen ujrzy światło dzienne 27 listopada. Niemiecka wytwórnia SPV / Steamhammer przygotowała wersję CD (digipack), dwupłytowy album winylowy, edycję cyfrową oraz specjalny limitowany zestaw z maską.

Sodom po nagraniach (nowa płyta "Genesis XIX")



Przypomnijmy, że "Genesis XIX" nagrano i zmiksowano w niemieckim studiu Woodhouse pod okiem producenta Siggiego Bemma.

Masteringiem zajął się Patrick W. Engel. Okładkę zaprojektował uznany amerykański artysta Joe Petagno.



Oto lista utworów albumu "Genesis XIX":



1. "Blind Superstition"

2. "Sodom & Gomorrah"

3. "Euthanasia"

4. "Genesis XIX"

5. "Nicht Mehr Mein Land"

6. "Glock N' Roll"

7. "The Harponeer"

8. "Dehumanized"

9. "Occult Perpetrator"

10. "Waldo & Pigpen"

11. "Indoctrination"

12. "Friendly Fire".

